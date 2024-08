St. Urban siegt im Derby gegen Himmelberg mit 3:1

Spielberichte

Montag, 26. August 2024

Im Derby zwischen SV Naturstein Kogler St. Urban und SV Himmelberg setzte sich St. Urban mit einem 3:1-Sieg durch. Die erste Halbzeit blieb torlos, doch nach der Pause kam es zu zahlreichen spannenden Momenten und Toren. Das Spiel bot den Zuschauern viel Dramatik, vor allem in der Schlussphase, als St. Urban das Spiel endgültig für sich entschied.

Eine torlose erste Halbzeit

Das Derby begann ohne große Höhepunkte. In der ersten Halbzeit hatte St. Urban die erste Chance durch einen langen Einwurf in der 7. Minute, doch daraus konnte kein Tor erzielt werden. Während das Spiel weiterging, zeigte der Torwart von Himmelberg eine starke Leistung und verhinderte mehrfach, dass St. Urban in Führung ging.

Trotz einiger Bemühungen von St. Urban, klar besser zu spielen, blieb die erste Halbzeit ohne Tore. Eine strittige Elfmetersituation für St. Urban in der 41. Minute wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet, was für einige Diskussionen sorgte.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag: In der 47. Minute brachte Ferdinand Senk von Himmelberg sein Team mit einem Tor in Führung, nachdem er bei einem Gestocher vor dem Tor die Chance nutzte und den Ball im Netz versenkte. Doch die Antwort von St. Urban ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 49. Minute, erzielte David Schaffer den Ausgleich zum 1:1, nachdem er nach einem langen Einwurf per Kopfball traf.

St. Urban war nun wieder besser im Spiel und hatte einige gute Chancen. In der 54. Minute versuchte Sebastian Sonvilla sein Glück aus der zweiten Reihe, doch sein Schuss wurde abgefälscht und die Ecke brachte nichts ein. Auf der anderen Seite zeigte auch Himmelberg, dass sie noch im Spiel waren. In der 52. Minute parierte der Torwart von St. Urban, Daniel Sommeregger, elegant einen gefährlichen Schuss mit dem rechten Fuß.

In der 77. Minute konnte David Schaffer erneut für St. Urban treffen und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Das Spiel blieb spannend, und es gab weiterhin Chancen auf beiden Seiten. In der 84. Minute bekam St. Urban einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Rene Presinell zu Fall gebracht wurde. Doch Philipp Kandut traf vom Punkt nur das Aluminium. Es blieb somit beim gefährlichen 2:1 Vorsprung.

Schließlich machte Paul Presinell in der 90. Minute mit einem Solo den Sack zu und erzielte das 3:1 für St. Urban. Das Spiel nach etwas mehr als 90 Minuten mit einem verdienten Sieg für St. Urban. Die Heimmannschaft sicherte sich somit den wichtigen Dreier und konnte einen erfolgreichen Derby-Sieg feiern.

2. Klasse C: St. Urban : Himmelberg - 3:1 (0:0)

90 Paul Presinell 3:1

77 David Schaffer 2:1

49 David Schaffer 1:1

47 Ferdinand Senk 0:1

