ASKÖ Techelsberg bezwingt St. Urban

Spielberichte

In der fünften Runde der 2. Klasse C empfing der ASKÖ Techelsberg den SV Naturstein Kogler St. Urban. Die Heimmannschaft setzte sich am Ende mit einem verdienten 2:0-Sieg durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schaffte es Techelsberg in der zweiten Spielhälfte, das Spiel für sich zu entscheiden. Herausragende Akteure waren Ziga Slavicek und Clemens Tscharnuter, die für die beiden Tore sorgten und damit den Sieg sicherten.

Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann intensiv, doch zunächst blieben klare Torchancen aus. In der 15. Minute verzeichnete Techelsberg durch Bernhard Koban die erste gute Gelegenheit, doch sein Versuch wurde zur Ecke geklärt. Kurz darauf zeigte sich Techelsberg druckvoll und schnürte St. Urban in deren Hälfte ein, fand jedoch noch nicht den Weg zum Tor.

In der 19. Minute setzte Ziga Slavicek ein erstes Ausrufezeichen. Sein Schuss aus rund 30 Metern knallte jedoch nur an die Latte. Techelsberg dominierte das Spiel weiterhin, konnte aber keine zwingenden Chancen kreieren. Ein guter Konter in der 33. Minute, eingeleitet von Clemens Tscharnuter, brachte auch keinen Abschluss, da der Ball im letzten Moment nicht verwertet werden konnte.

Gegen Ende der ersten Halbzeit hatte St. Urban ebenfalls eine gute Möglichkeit, als Philipp Kandut einen Eckball gefährlich vors Tor brachte. Martin Müller konnte jedoch klären. So gingen beide Mannschaften torlos in die Pause.

Techelsberg schlägt doppelt zu

Die zweite Halbzeit begann furios für Techelsberg. In der 47. Minute erzielte Ziga Slavicek das lang ersehnte 1:0. Nach einer gelungenen Kombination über die rechte Seite, bei der Manuel Voraberger und Clemens Tscharnuter beteiligt waren, legte Letzterer den Ball auf Slavicek ab, der mit einem Haken und einem präzisen Schuss ins lange Eck abschloss.

Techelsberg blieb am Drücker und verzeichnete in der 56. und 57. Minute weitere Möglichkeiten, beide durch Clemens Tscharnuter. Zunächst zwang er nach einem Einwurf von Manuel Voraberger den gegnerischen Keeper zu einer Parade, und kurz darauf verfehlte sein Kopfball nach einer Ecke knapp das Ziel.

In der 61. Minute hatte Bernhard Koban eine Großchance, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen, wodurch es nur zur Ecke reichte. Der Druck der Heimmannschaft zahlte sich schließlich in der 73. Minute aus, als Clemens Tscharnuter nach einer Ecke von Ziga Slavicek zum 2:0 einschob.

Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch einmal alles, hatten aber wenig Erfolg. So wurde ein Schuss von Marcel Kogler geblockt. Techelsberg hatte durch Christopher Koban und Ziga Slavicek in der 80. und 85. Minute weitere Möglichkeiten, die jedoch nicht zum Erfolg führten.

In der 89. Minute hätte beinahe ein Eigentor von St. Urban den Endstand erhöht, doch der Torwart konnte den Ball nach einer Ecke noch parieren. Kurz darauf endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für Techelsberg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (14082 Bonuspunkte)

2. Klasse C: Techelsberg : St. Urban - 2:0 (0:0)

73 Clemens Tscharnuter 2:0

47 Ziga Slavicek 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.