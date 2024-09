SV Straßburg triumphiert gegen SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b mit 5:1

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 08:36

In der Begegnung zwischen dem SV Straßburg und der SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b konnte der Gastgeber mit einem klaren 5:1-Sieg überzeugen. Die Partie in der 2. Klasse C wurde durch den überragenden Anze Cankar entschieden, der fünf Tore erzielte und damit maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug. Das Spiel zeichnete sich durch eine starke Offensivleistung der Heimmannschaft aus, während die Gäste nur kurzzeitig aufholen konnten.

Furioser Beginn von SV Straßburg

Die erste Halbzeit begann mit viel Elan und bereits in der 41. Minute konnte Anze Cankar den ersten Treffer für den SV Straßburg markieren. Nur zwei Minuten später, in der 43. Minute, war es erneut Cankar, der die Führung der Gastgeber auf 2:0 ausbaute. Die Verteidigung der SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b fand keine Antwort auf die schnelle und präzise Spielweise der Heimmannschaft, die bis zur Halbzeitpause das Spiel dominierte.

Mit einer komfortablen Führung ging der SV Straßburg in die Pause und konnte mit breiter Brust in die zweite Halbzeit starten. Der Zwischenstand von 2:0 ließ den Fans der Heimmannschaft auf weitere Tore hoffen, während die Gäste nach einer taktischen Umstellung suchten, um den Rückstand zu verkürzen.

Schützenfest in der zweiten Halbzeit

In der 52. Minute gelang es der SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b, durch Andreas Katic einen Treffer zu erzielen und auf 2:1 zu verkürzen. Dieser Hoffnungsschimmer für die Gäste währte jedoch nicht lange. Nur acht Minuten später stellte Anze Cankar den alten Abstand wieder her und erhöhte in der 60. Minute auf 3:1. Der Stürmer des SV Straßburg war in Topform und ließ der gegnerischen Abwehr keine Chance.

Der SV Straßburg blieb weiterhin offensiv ausgerichtet und konnte in der 71. Minute erneut durch Anze Cankar zuschlagen, der damit seinen vierten Treffer im Spiel erzielte und die Führung auf 4:1 ausbaute. Die Defensive der SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b war komplett überfordert und fand kein Mittel gegen die Angriffe der Hausherren.

Den Schlusspunkt setzte wiederum Anze Cankar, der in der 83. Minute das 5:1 markierte und damit endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Mit diesem Tor besiegelte der SV Straßburg den verdienten Heimsieg und belohnte sich für eine starke Mannschaftsleistung.

Die Partie endete schließlich mit einem deutlichen 5:1, und die Gastgeber konnten sich über drei wichtige Punkte freuen. Anze Cankar war mit seinen fünf Treffern der Mann des Spiels und wurde von den Fans gefeiert.

Das Spiel bot den Zuschauern eine beeindruckende Vorstellung des SV Straßburg, der seine Ambitionen in der 2. Klasse C eindrucksvoll unter Beweis stellte. Die SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird in den kommenden Spielen versuchen, wieder auf die Erfolgsspur zu gelangen.

2. Klasse C: Straßburg : SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b - 5:1 (2:0)

83 Anze Cankar 5:1

71 Anze Cankar 4:1

60 Anze Cankar 3:1

52 Andreas Katic 2:1

43 Anze Cankar 2:0

41 Anze Cankar 1:0

