Magdalensberg/Poggersdorf feiert dominanten 5:0-Sieg gegen Oberes Metnitztal

Montag, 02. September 2024

Das Heimspiel der SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters endete mit einem klaren 5:0-Sieg gegen den SV Oberes Metnitztal. Schon früh im Spiel konnte Magdalensberg/Poggersdorf die Weichen auf Sieg stellen und dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit hinweg. Die Tore fielen zu günstigen Zeitpunkten, wodurch das Heimteam kontinuierlich Druck aufbauen konnte.

Frühe Führung und dominierende erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einer schnellen Chance für Magdalensberg/Poggersdorf, die vom gegnerischen Torhüter vereitelt wurde. Bereits in der 9. Minute ging das Heimteam dann aber doch schon in Führung. Julian Rico Glantschnig nutzte eine Gelegenheit und traf zum 1:0. Nur 21 Minuten später konnte Christoph Kurt Kasser die Führung auf 2:0 ausbauen, was dem Team zusätzliches Selbstvertrauen verlieh.

Oberes Metnitztal hatte in der Anfangsphase ebenfalls eine gute Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. In der 38. Minute war es erneut Julian Rico Glantschnig, der für Magdalensberg/Poggersdorf traf und das 3:0 erzielte. Die Gäste konnten diesem Druck nicht standhalten und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Fortsetzung der Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause ließ das Heimteam nicht nach. Direkt nach Wiederanpfiff in der 46. Minute erhöhte Martin Georg Kriessmann auf 4:0. Die Angriffe von Magdalensberg/Poggersdorf waren gut koordiniert und setzten die Abwehr von Oberes Metnitztal kontinuierlich unter Druck. In der 63. Minute krönte Riel Blakcori die starke Leistung seines Teams mit dem fünften Tor.

Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere Tore, aber Magdalensberg/Poggersdorf kontrollierte das Spiel bis zum Schluss. Die klare Führung erlaubte es dem Heimteam, das Tempo zu bestimmen und das Spiel sicher über die Bühne zu bringen. Am Ende stand ein überzeugender 5:0-Sieg zu Buche, der die Ambitionen von Magdalensberg/Poggersdorf in der 2. Klasse C unterstreicht.

2. Klasse C: Magdalensberg/Poggersdorf : O. Metnitztal - 5:0 (3:0)

63 Riel Blakcori 5:0

46 Martin Georg Kriessmann 4:0

38 Julian Rico Glantschnig 3:0

30 Christoph Kurt Kasser 2:0

9 Julian Rico Glantschnig 1:0

