SV Union Gurk triumphiert mit 4:0 im Oberen Metnitztal

In einem einseitigen Spiel der 2. Klasse C sicherte sich der SV Union Gurk einen deutlichen 4:0-Sieg beim SV Oberes Metnitztal. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 3:0 vorne und ließen in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Das Spiel zeichnete sich durch die Dominanz der Gurker aus, die die Metnitzer Verteidigung mehrfach überwanden und ihre Chancen konsequent nutzten.

Gäste mit komfortabler 3:0-Führung

Das Spiel begann mit viel Ballbesitz für den SV Union Gurk. In der 9. Minute fiel das erste Tor, als David Mitterer nach einer schönen Vorarbeit von Oliver Liebetegger und einem präzisen Pass per Kopf den Ball im Netz versenkte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für das restliche Spiel und brachte die Gäste in eine komfortable Position.

Die Metnitzer hatten in der ersten Halbzeit kaum Chancen, während Gurk immer wieder gefährlich vor dem Tor auftauchte. In der 36. Minute erhöhte Union-Kapitän Alexander Klingbacher per Volley nach einer Ecke auf 2:0. Nur zwei Minuten später sorgte Gabriel Arbeitstein nach einem sehenswerten Solo und einem präzisen Abschluss für das 3:0. Die Metnitzer Verteidigung hatte große Mühe, den Druck der Gäste standzuhalten und ließ den Angreifern von Gurk zu viel Raum.

Gurk dominiert auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Gurker kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen, während Oberes Metnitztal kaum zu nennenswerten Abschlüssen kam. In der 51. Minute wurde ein Gurker zweimal unsanft gefoult, was die Intensität des Spiels verdeutlichte. Trotz dieser physischen Spielweise der Metnitzer konnte Gurk in der 80. Minute das 4:0 erzielen. Mitterer nutzte einen herrlichen Pass, ließ seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen und verwandelte eiskalt im 1 gegen 1 gegen den Torhüter von Metnitz.

Auch in den letzten Minuten des Spiels blieb Gurk die dominierende Mannschaft. Trotz einiger vielversprechender Momente blieb Metnitz torlos und konnte keinen Druck auf die Gäste ausüben. Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 4:0-Sieg für den SV Union Gurk. Die Dominanz von Gurk spiegelte sich nicht nur im Ergebnis wider, sondern auch in der Anzahl und Qualität der Chancen, die sie sich erspielt haben. Metnitz gelang es nicht, die solide Abwehr der Gurker zu durchbrechen, und blieb somit ohne Torerfolg. Die Union hingegen präsentierte sich als eingespieltes und effektives Team, das seine Stärken voll ausspielte.

