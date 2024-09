ASKÖ Techelsberg siegt in hitzigem Duell in Bodensdorf

Spielberichte

In einem spannenden und ereignisreichen Spiel konnte die ASKÖ Techelsberg sich mit 2:1 bei der ASKÖ Bodensdorf durchsetzen. Die Partie, die im Rahmen der 6. Runde der 2. Klasse C ausgetragen wurde, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte, darunter drei Tore und zwei Platzverweise. Nach einer frühen Führung für die Gastgeber drehte Techelsberg in der zweiten Halbzeit das Spiel zu ihren Gunsten.

Hofmeister bringt Hausherren in Front

Die Anfangsphase des Spiels war geprägt von Unsicherheiten und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Techelsberg zeigte sich in den ersten Minuten zwar spielbestimmend, doch es fehlte noch der entscheidende Torabschluss. Ein erster guter Angriff über die linke Seite von Techelsberg in der 12. Minute endete ohne nennenswerten Abschluss. Die erste Trinkpause nach 23 Minuten brachte etwas Ruhe in das Spielgeschehen.

In der 27. Minute dann der erste große Moment: Andreas Hofmeister brachte die Hausherren in Führung. Ein schneller Konter über Benjamin Eberhardt und Lukas Moser, der den Ball mustergültig für Hofmeister auflegte, führte zum 1:0 für Bodensdorf. Der Treffer schien den Gastgebern Sicherheit zu geben, und sie hatten in der 34. Minute durch Kevin Wagner eine weitere gute Chance, doch Techelsbergs Torhüter Martin Müller konnte parieren. Techelsberg versuchte, den Rückstand noch vor der Pause wettzumachen, doch trotz mehr Ballbesitz fehlte es an Durchschlagskraft. So ging es mit einer 1:0-Führung für Bodensdorf in die Halbzeitpause.

Techelsberg dreht Spiel - zwei Platzverweise

Nach der Pause kam Techelsberg entschlossener aus der Kabine. In der 50. Minute hatte Bodensdorf eine gute Freistoßchance, doch die Abseitsstellung verhinderte einen Abschluss. Techelsberg drückte weiter auf den Ausgleich und kam in der 57. Minute nach einem Freistoß von Ziga Slavicek, der die Latte traf, fast zum Erfolg. Nur fünf Minuten später versuchte es Jan Potocar aus der Distanz, allerdings ohne Erfolg.

Der Ausgleich fiel schließlich in der 72. Minute. Ziga Slavicek verwandelte einen Freistoß direkt ins Kreuzeck und stellte damit auf 1:1. Dies gab den Gästen weiteren Auftrieb, und nur acht Minuten später drehte Techelsberg das Spiel komplett. Nach einer Ecke konnte Bodensdorf den Ball nicht klären, Jan Potocar legte auf Anis Muminhodzic ab, der den Ball ins lange Eck schoss. Der Treffer wurde später Ziga Slavicek zugeschrieben.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, was in der 82. Minute in zwei roten Karten gipfelte. Techelsbergs Ziga Slavicek und Andreas Hofmeister von Bodensdorf mussten nach einer Auseinandersetzung das Feld verlassen. Trotz der Unterzahl auf beiden Seiten blieb die Partie spannend.

In den verbleibenden Minuten versuchte Bodensdorf noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch Techelsberg verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Chancen zu. Ein guter Angriff von Sebastian Kandolf blieb ebenfalls erfolglos.

Nach 91 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und Techelsberg konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen. Die hitzige Atmosphäre hielt auch nach dem Schlusspfiff an, als es zu Auseinandersetzungen zwischen den Fans der beiden Teams kam. Insgesamt war es ein emotionales und packendes Spiel, das den Zuschauern viel Unterhaltung bot.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (14182 Bonuspunkte)

2. Klasse C: Bodensdorf : Techelsberg - 1:2 (1:0)

80 Ziga Slavicek 1:2

72 Ziga Slavicek 1:1

27 Andreas Michael Hofmeister 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.