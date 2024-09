SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b fegt WSG Brückl mit 7:1 vom Platz

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 09:59

In einem torreichen Spiel setzte sich SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b deutlich gegen WSG Brückl durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen den Gästen kaum Chancen. Besonders Elias Rene Peter Hausharter brillierte mit mehreren Toren und führte sein Team zu einem verdienten 7:1-Sieg. Bereits zur Halbzeit war das Spiel entschieden, als Wölfnitz mit 5:1 in Führung lag.

Erste Halbzeit: Wölfnitz dominiert von Beginn an

Das Spiel begann sofort mit einem Paukenschlag. In der 2. Minute eröffnete Elias Rene Peter Hausharter den Torreigen für SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber setzten ihre Druckphase fort und in der 15. Minute war es Luca Marvin Beszeni, der auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Brückl hatten Mühe, ins Spiel zu finden und konnten der Überlegenheit von Wölfnitz kaum etwas entgegensetzen.

In der 34. Minute war es wieder Elias Rene Peter Hausharter, der das 3:0 für die Heimmannschaft erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 38. Minute, trug sich auch Luca Marvin Beszeni nochmal in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0. Wölfnitz zeigte sich weiterhin spielbestimmend und setzte die Gäste permanent unter Druck.

In der 44. Minute traf leider Fabian Riegler per Eigentor zum 5:0 für die Heimelf. Es schien, als hätten die Brückler keine Mittel, um der Angriffswelle der Wölfnitzer etwas entgegenzusetzen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, erzielte Stefan Rainer das 5:1 für für die WSG Brückl.

Zweite Halbzeit: Hausharter trifft erneut

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem weiteren Tor von Elias Rene Peter Hausharter. In der 50. Minute erzielte er das 6:1 für SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b und zeigte einmal mehr seine Torjägerqualitäten. Die Gastgeber ließen auch in der Folgezeit nicht nach und blieben weiterhin die dominierende Mannschaft auf dem Platz.

In der 62. Minute hatte Wölfnitz eine gute Freistoßsituation, die jedoch knapp übers Tor ging. Die Gäste aus Brückl konnten sich kaum noch aus ihrer Defensive befreien.

Die Schlussphase des Spiels gehörte wieder den Gastgebern. In der 80. Minute machte Elias Rene Peter Hausharter seinen überragenden Auftritt perfekt und erzielte das 7:1 für SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b. Dies war auch das letzte Tor des Spiels, das damit deutlich zugunsten der Heimmannschaft endete.

WSG Brückl zeigte zwar in einigen Momenten Ansätze, konnte aber die starke Leistung von Wölfnitz nicht kompensieren. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 7:1-Sieg für SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b.

2. Klasse C: SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b : WSG Brückl - 7:1 (5:1)

80 Elias Rene Peter Hausharter 7:1

50 Elias Rene Peter Hausharter 6:1

47 Stefan Rainer 5:1

44 Eigentor durch Fabian Riegler 5:0

38 Luca Marvin Beszeni 4:0

34 Elias Rene Peter Hausharter 3:0

15 Luca Marvin Beszeni 2:0

2 Elias Rene Peter Hausharter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.