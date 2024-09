Liebenfels - Future Team siegt gegen SV Himmelberg mit 5:0

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 10:05

Ein beindruckendes Spiel von Liebenfels - Future Team führte zu einem deutlichen 5:0-Sieg gegen den SV Himmelberg. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt holen wollten. Schon zur Halbzeit war die Partie mit einem 4:0 entschieden, und auch nach der Pause ließ Liebenfels - Future Team nicht nach.

Starker Beginn von Liebenfels - Future Team

Bereits in der 11. Minute erzielte Edoardo Innocenzo Di Carlo das erste Tor für Liebenfels - Future Team. Nach einer präzisen Flanke konnte Di Carlo den Ball ins Netz befördern. Nur zwei Minuten später folgte das nächste Tor. Drissa Doumbia zeigte ein tolles Solo und schob den Ball sicher ein. In der 15. Minute war es Lucas Leon Garnitschnig, der den Ball eiskalt ins kurze Eck beförderte und damit auf 3:0 erhöhte.

Die Heimmannschaft ließ nicht nach und dominierte weiterhin das Spielgeschehen. In der 34. Minute sorgte Nermin Topcagic mit einem beeindruckenden Distanzschuss aus 30 Metern für das 4:0. Die Gäste aus Himmelberg hatten in der ersten Halbzeit kaum Chancen und konnten sich bei ihrem Torwart bedanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel.

Liebenfels - Future Team setzt Siegesserie fort

Nach der Pause war Liebenfels - Future Team weiterhin die dominierende Mannschaft. In der 46. Minute trafen sie erneut die Latte, was den Willen und die Offensivkraft der Heimmannschaft unterstrich. Nur eine Minute später war es erneut Nermin Topcagic, der den Ball zum 5:0 ins Tor schob. Damit war das Spiel endgültig entschieden.

In den letzten Minuten des Spiels hatte Liebenfels - Future Team weiterhin Chancen, das Ergebnis zu erhöhen. Ein Lattenschuss in der 76. Minute und ein weiterer in der 80. Minute zeigten, dass die Heimmannschaft weiterhin hungrig auf Tore war. Die Zuschauer sahen jedoch keine weiteren Treffer mehr, und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 5:0-Sieg für Liebenfels - Future Team.

Die Gäste aus Himmelberg fanden während des gesamten Spiels kaum Mittel gegen die starke Offensive der Heimmannschaft und konnten lediglich sporadisch Akzente setzen.

Alles in allem zeigte Liebenfels - Future Team eine herausragende Leistung und sicherte sich in der 6. Runde der 2. Klasse C drei wichtige Punkte.

2. Klasse C: Liebenfels - Future Team : Himmelberg - 5:0 (4:0)

47 Nermin Topcagic 5:0

34 Nermin Topcagic 4:0

15 Lucas Leon Garnitschnig 3:0

13 Drissa Doumbia 2:0

11 Edoardo Innocenzo Di Carlo 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.