SV Straßburg entführt drei Punkte aus Weitensfeld

Spielberichte

In einem packenden Spiel zwischen dem SV Weitensfeld/Zweinitz und dem SV Straßburg konnte sich letztlich Straßburg mit einem knappen 2:1-Sieg durchsetzen. Die Partie in der 2. Klasse C bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und intensive Zweikämpfe. Schon in der ersten Halbzeit fielen alle Tore, was die Spannung bis zum Ende aufrechterhielt. Trotz eines kämpferischen Auftritts von Weitensfeld reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Gäste drehen Spiel

Das Spiel startete mit hohem Tempo und die ersten nennenswerten Aktionen ließen nicht lange auf sich warten. Bereits in der 5. Minute sorgte ein Foul von Weitensfelds Harry Stark gegen Benjamin Reibnegger für den ersten Freistoß. Der darauf folgende Freistoß brachte jedoch nichts ein. In den folgenden Minuten gab es mehrere Fouls auf beiden Seiten, was den Spielfluss immer wieder unterbrach.

Nach einer ruhigen Phase erzielte Stark in der 17. Minute das 1:0 für Weitensfeld/Zweinitz. Er verwandelte einen Freistoß, der von der Latte ins Tor prallte. Der Jubel der Heimmannschaft war groß, doch die Freude währte nur kurz. In der 22. Minute bekam Straßburg einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Marco Krall von Mike Moser im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Anze Canker trat an und verwandelte souverän zum 1:1.

Das Spiel blieb weiter intensiv und in der 36. Minute ging SV Straßburg durch Tamegger erneut in Führung. Nach einem Freistoß, der per Kopf verlängert wurde, stand Tamegger allein vor dem Tor und köpfte ein. Mit diesem 1:2 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Straßburg bringt hauchdünne Führung ins Ziel

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Phase des SV Weitensfeld. In der 54. Minute hatten die Hausherren die erste gute Chance, die jedoch in einer Ecke endete. Eine weitere Möglichkeit in der 58. Minute blieb ebenfalls ungenutzt, als eine Flanke auf den Straßburger Torwart kam und eine erneute Flanke daneben geköpft wurde. Gebeneter vergab in der 60. Minute eine weitere gute Chance, als er den Ball in die Hände des Straßburger Torwarts spielte.

Auch die letzten 30 Minuten der Partie waren von intensiven Szenen geprägt. In der 64. Minute vergab Strebenitzer eine Top-Chance per Kopf nach einem langen Freistoß von Harry Stark. Trotz weiterer Chancen durch Freistöße und Ecken konnte Weitensfeld den Ball nicht im Tor unterbringen.

Der SV Straßburg konzentrierte sich in den Schlussminuten hauptsächlich darauf, die Führung zu verteidigen. In der 90. Minute versuchte es Zarre noch einmal mit einer Flanke, die jedoch keinen Abnehmer fand. Ein letzter Abschluss von Strebenitzer ging knapp drüber, und die Mannschaft aus Straßburg setzte auf hohe und weite Bälle, um das Ergebnis zu sichern.

Nach 100 Minuten endete das Spiel mit einem 1:2-Sieg für den SV Straßburg. Trotz der Niederlage zeigte der SV Weitensfeld/Zweinitz eine kämpferische Leistung und hatte zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel zu seinen Gunsten zu drehen. Am Ende fehlte jedoch das Quäntchen Glück, um zumindest einen Punkt zu retten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss (2655 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.