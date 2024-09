Magdalensberg/Poggersdorf deklassiert SV St. Urban mit 8:1

Spielberichte

Details Montag, 09. September 2024 08:11

In einer einseitigen Partie konnte Magdalensberg/Poggersdorf einen überzeugenden 8:1-Auswärtssieg gegen den SV St. Urban feiern. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und führten bereits zur Halbzeit mit 6:0. Julian Rico Glantschnig war der Mann des Tages und erzielte insgesamt fünf Treffer. St. Urban konnte lediglich durch einen Ehrentreffer von David Schaffer kurz vor Schluss einen Trostpunkt erzielen.

Blitzstart der Gäste

Schon in der Anfangsphase setzten die Gäste aus Magdalensberg/Poggersdorf die ersten Akzente. Bereits in der 5. Minute konnte Julian Rico Glantschnig das erste Tor erzielen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später schlug Alexander Birbaumer zum ersten Mal zu und erhöhte auf 2:0. Die Überlegenheit der Gäste war deutlich zu spüren, während der SV St. Urban Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

Die Situation verschlechterte sich weiter für die Heimmannschaft, als Glantschnig in der 25. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Ein strammer Schuss beim ausgeführten Elfmeter ließ dem Torhüter von St. Urban keine Chance. Nur wenige Minuten später, in der 32. Minute, folgte der Hattrick von Glantschnig, der mit einem schönen Hackentrick den Ball ins Netz beförderte.

Magdalensberg/Poggersdorf blieb weiterhin dominant und erhöhte in der 42. Minute durch einen erneuten Treffer von Glantschnig auf 5:0. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Mathias Paul Podhajsky das sechste Tor und besiegelte damit die deutliche Halbzeitführung der Gäste.

Weiteres Torfestival in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Magdalensberg/Poggersdorf nicht nach. In der 56. Minute erzielte Glantschnig seinen fünften Treffer per Kopfball. Der Torhunger der Gäste war noch nicht gestillt, und so konnte Fabian Sprachmann in der 64. Minute mit einem spektakulären Weitschuss aus etwa 30 Metern das 8:0 erzielen.

Der SV St. Urban versuchte in der Schlussphase noch einmal, den Druck zu erhöhen, und kam zu einigen guten Möglichkeiten. Doch trotz einiger Bemühungen gelang es St. Urban nicht, die Abwehr der Gäste ernsthaft zu gefährden.

Erst kurz vor Spielende, in der 90. Minute, konnte David Schaffer den Ehrentreffer für die Heimelf erzielen und damit den Endstand von 1:8 herstellen. Dieser Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, da das Spiel längst entschieden war.

Insgesamt war es eine dominante Vorstellung von Magdalensberg/Poggersdorf, die sich klar als die bessere Mannschaft präsentierten und den Sieg verdientermaßen einfahren konnten. Für den SV St. Urban bleibt die Erkenntnis, dass es an diesem Tag gegen einen überlegenen Gegner nichts zu holen gab.

2. Klasse C: St. Urban : Magdalensberg/Poggersdorf - 1:8 (0:6)

90 David Schaffer 1:8

64 Fabian Sprachmann 0:8

56 Julian Rico Glantschnig 0:7

43 Mathias Paul Podhajsky 0:6

42 Julian Rico Glantschnig 0:5

32 Julian Rico Glantschnig 0:4

25 Julian Rico Glantschnig 0:3

9 Alexander Birbaumer 0:2

5 Julian Rico Glantschnig 0:1

Details

