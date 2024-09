ASKÖ Techelsberg triumphiert in Himmelberg

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 18:46

Die ASKÖ Techelsberg setzte sich am Samstag in einer Partie der 2. Klasse C beim SV Himmelberg mit 5:1 durch. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, der 1:1 endete, zogen die Gäste in der zweiten Halbzeit das Tempo an und sicherten sich den klaren Sieg. Die Torschützen der Begegnung waren unter anderem Manuel Voraberger und Sebastian Kandolf, die beide eine herausragende Leistung zeigten.

Ausgeglichener erster Durchgang

Die Partie begann mit einem ersten Abschluss durch Manuel Voraberger in der dritten Minute, der einen gefährlichen Freistoß auf das Tor brachte, aber der SV-Torwart parierte zur Ecke. In der 8. Minute konnte Techelsberg erneut gefährlich werden, als Manuel Raunegger nach einem Freistoß direkt abzog, jedoch nur einen Gegenspieler traf. Himmelberg versuchte es seinerseits mit einem langen Ball, doch Techelsbergs Martin Müller von Techelsberg fing das Leder.

Der erste Treffer der Partie fiel in der 12. Minute für Techelsberg. Manuel Voraberger wurde von Thomas Podesser in den Lauf gespielt, umkurvte den Torwart und verwandelte aus einem spitzen Winkel zur 1:0 Führung. Himmelberg konnte jedoch nur fünf Minuten später durch Tobias Ronacher ausgleichen, als dieser einen Freistoß unter die Latte setzte. Beide Teams hatten in der Folge einige Chancen, doch es blieb beim 1:1 zur Halbzeit.

In der 25. Minute war der SV leicht am Drücker, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Gegen Ende der ersten Halbzeit dominierten die Gäste die Partie, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen, wie ein Abschluss von Anis Muminhodzic in der 45. Minute zeigte, der über das Tor ging.

Techelsberg dominiert die zweite Halbzeit

Nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild zugunsten von Techelsberg. In der 50. Minute lief Clemens Tscharnuter nach einem Einwurf allein auf den Torwart zu, konnte aber nicht zum Abschluss kommen. Die Gäste erhöhten den Druck und wurden in der 54. Minute belohnt, als Jan Potocar nach einem Einwurf von Thomas Podesser einköpfte und damit Techelsberg mit 2:1 in Führung brachte.

Nur zwei Minuten später erhöhte Techelsberg auf 3:1. Nach einer Ecke von Manuel Voraberger köpfte Clemens Tscharnuter ein. Techelsberg setzte seine offensive Spielweise fort und erzielte in der 66. Minute das 4:1 durch Sebastian Kandolf, der eine Hereingabe von Clemens Tscharnuter verwertete.

Techelsberg hatte weiterhin zahlreiche Chancen, darunter ein guter Abschluss von Jan Potocar in der 81. Minute, den der Torwart von Himmelberg zur Ecke parierte. Eine weitere Großchance ergab sich, als Clemens Tscharnuter nach einer Ecke nur die Latte traf. Schließlich besiegelte Manuel Voraberger den 5:1 Endstand, nachdem er nach einem Dribbling und einer Hereingabe von Clemens Tscharnuter zur Stelle war.

Der SV Himmelberg hatte wenig entgegenzusetzen, und auch die wenigen Chancen, die sich boten, blieben ungenutzt, wie etwa ein Abschluss von Martin Sinz, der am Tor vorbeiging. Die letzten Minuten der Partie waren von weiteren Offensivaktionen von Techelsberg geprägt, wie eine gute Chance durch Daniel Macnik in der 87. Minute, dessen Abschluss jedoch zu zentral ausfiel.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (14282 Bonuspunkte)

2. Klasse C: Himmelberg : Techelsberg - 1:5 (1:1)

69 Manuel Voraberger 1:5

66 Sebastian Primus Kandolf 1:4

56 Clemens Tscharnuter 1:3

54 Jan Potocar 1:2

17 Tobias Ronacher 1:1

12 Manuel Voraberger 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

