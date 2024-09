SV Straßburg demontiert WSG Brückl mit 9:2

Spielberichte

Details Sonntag, 15. September 2024 07:57

In einem einseitigen Spiel in der 7. Runde der 2. Klasse C triumphierte der SV Straßburg mit einem deutlichen 9:2 über WSG Brückl. Bereits zur Halbzeit führte der Gastgeber mit 6:0 und ließ den Gästen keine Chance, ins Spiel zu finden. Trotz einer couragierten Leistung konnte WSG Brückl dem Offensivdruck der Heimmannschaft kaum etwas entgegensetzen.

Torflut in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit einem raschen Tor für den SV Straßburg in der 20. Minute. Marco Krall vollendete einen schön herausgespielten Angriff mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck. Nur acht Minuten später erhöhte Oliver Krappinger auf 2:0, nachdem er einen Eckball flach im Netz unterbrachte.

Das dritte Tor folgte in der 30. Minute auf kuriose Weise, als nach einem Schuss von Anze Cankar der Ball vom Brückler Torwart abprallte und von einem eigenen Spieler ins Tor befördert wurde. Michael Gaber war dabei der unglückliche Akteur, der das Eigentor erzielte. In der 40. Minute setzte Michael Karl Schlintl den Torreigen fort, indem er einen Abpraller nach einem Schuss von Cankar verwertete.

Die Heimmannschaft blieb auch in den Schlussminuten der ersten Halbzeit hungrig. Innerhalb von zwei Minuten fielen die Tore fünf und sechs: Andreas Eberdorfer traf nach einer Ecke und Oliver Krappinger schoss einen weiteren Treffer ins lange Eck. Mit einem komfortablen 6:0 ging es in die Halbzeitpause.

WSG Brückl kämpft vergebens

Nach dem Wiederanpfiff setzte Straßburg dort fort, wo sie aufgehört hatten. In der 51. Minute traf Anze Cankar zum 7:0, gefolgt von Marco Krall, der nach einer Vorlage von Andreas Eberdorfer in der 53. Minute auf 8:0 erhöhte. Trotz der hohen Führung gab Straßburg weiterhin den Ton an und hatte mehrere Chancen, die Führung weiter auszubauen. Ein Stangenschuss von Cankar in der 75. Minute und weitere Schüsse, die vom Brückler Torwart pariert wurden, unterstrichen die Dominanz der Gastgeber.

WSG Brückl konnte in der 76. Minute durch einen Elfmeter von Stefan Rainer auf 8:1 verkürzen. Trotz des Ehrentreffers blieben die Gäste chancenlos. In der 87. Minute erzielte Pascal Markus Lerchbaumer sein Premierentor für Straßburg, nachdem der Brückler Torwart einen Schuss von Cankar nur abwehren konnte und Lerchbaumer den Abpraller verwertete.

Leon Sebastian Jagersberger gelang es in der 89. Minute, einen langen Lauf mit einem schönen Treffer ins rechte Kreuzeck abzuschließen und damit den Endstand von 9:2 herzustellen. Auch wenn das Spiel längst entschieden war, zeigte sich Brückl kämpferisch bis zum Schluss.

Die Partie endete mit einem hochverdienten 9:2-Sieg für den SV Straßburg.

2. Klasse C: Straßburg : WSG Brückl - 9:2 (6:0)

89 Leon Sebastian Jagersberger 9:2

87 Pascal Markus Lerchbaumer 9:1

76 Stefan Rainer 8:1

53 Marco Krall 8:0

51 Anze Cankar 7:0

46 Oliver Krappinger 6:0

43 Andreas Eberdorfer 5:0

40 Michael Karl Schlintl 4:0

30 Eigentor durch Michael Gaber 3:0

28 Oliver Krappinger 2:0

20 Marco Krall 1:0

