Sieg der SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters gegen SV Union Gurk

Spielberichte

Details Montag, 16. September 2024 08:02

Die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters haben in der 7. Runde der 2. Klasse C einen beeindruckenden 5:0-Heimsieg gegen den SV Union Gurk gefeiert. Von Beginn an zeigten die Youngsters eine dominante Leistung und ließen den Gästen keine Chance. Zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte aber weiter aus.

Dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem ersten Eckball für die SG Magdalensberg/Poggersdorf in der dritten Minute. Nur sieben Minuten später gab es den ersten Abschluss durch Julian Rico Glantschnig, der die Ambitionen der Gastgeber deutlich machte.

In der 17. Minute fiel dann das erste Tor für die Heimmannschaft. Nach einem Eckball konnte Maximilian Schlömmer abstauben und den Ball im Netz unterbringen. Die SG Magdalensberg/Poggersdorf übernahm die Führung und setzte die Gäste damit unter Druck. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: In der 30. Minute konnte Julian Rico Glantschnig nach einer Vorlage von Mathias Paul Podhajsky zum 2:0 einschieben.

Zwischenzeitlich gab es auch für den SV Union Gurk eine gute Möglichkeit. In der 23. Minute versuchte man mit einen Heber, der knapp über das Tor ging, den Torhüter der Heimischen zu bezwingen. Auch die Gastgeber hatten eine gute Chance in der 29. Minute, als der Gurker Torwart einen schönen Freistoß parierte.

Entscheidende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren Chancen für die SG Magdalensberg/Poggersdorf. In der 62. Minute sorgte Christoph Kurt Kasser mit einem beeindruckenden Kopfball für das 3:0.

In der 72. Minute hatte Julian Rico Glantschnig die Möglichkeit, per Elfmeter ein weiteres Tor zu erzielen. Doch der bisher treffsichere Spieler verschoss, was angesichts seiner bisherigen 13 Tore in 7 Spielen verziehen werden kann. Nur fünf Minuten später zeigte sich die SG Magdalensberg/Poggersdorf erneut treffsicher: Riel Blakcori verwandelte eine Vorlage von Cosic zum 4:0.

In der 84. Minute setzte Mathias Paul Podhajsky den Schlusspunkt. Er traf trocken zum 5:0 und sicherte damit den eindrucksvollen Sieg der SG Magdalensberg/Poggersdorf. Die Partie endete mit einem klaren 5:0 für die Gastgeber.

Mit diesem Sieg festigt die SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters ihren Platz in den oberen Rängen der Tabelle, während der SV Union Gurk eine bittere Niederlage hinnehmen muss.

2. Klasse C: Magdalensberg/Poggersdorf : SV Gurk - 5:0 (2:0)

84 Mathias Paul Podhajsky 5:0

77 Riel Blakcori 4:0

62 Christoph Kurt Kasser 3:0

30 Julian Rico Glantschnig 2:0

17 Maximilian Schlömmer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.