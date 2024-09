SV St. Urban triumphiert gegen SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b mit 5:2

Spielberichte

Details Montag, 16. September 2024 08:06

Ein torreiches Spiel zwischen dem SV St. Urban und der SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b endete mit einem klaren Sieg für die Hausherren. Bereits in der ersten Halbzeit setzten sich die Gastgeber deutlich ab und ließen den Gästen kaum eine Chance. Trotz einer leichten Aufholjagd in der zweiten Halbzeit konnte SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b den Rückstand nicht mehr wettmachen.

Blitzstart von SV St. Urban

Das Spiel begann rasant mit einem frühen Führungstreffer für den SV St. Urban. In der 8. Minute erzielte Lukas Maier das 1:0 für die Heimmannschaft. Nur vier Minuten später legte derselbe Spieler nach und traf zum 2:0. Damit war der SV St. Urban klar in der Vorhand und setzte die Gäste von SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b unter Druck.

Der Druck zeigte Wirkung, denn bereits in der 21. Minute baute Philipp Kandut die Führung weiter aus. Mit einem präzisen Schuss markierte er das 3:0. Die Gäste schienen zu diesem Zeitpunkt keine Antwort auf die Angriffe von SV St. Urban zu haben. Nur drei Minuten nach Kanduts Treffer erhöhte Sebastian Sonvilla auf 4:0. Die Defensive von SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b war völlig überfordert.

In der 25. Minute machte Lukas Maier seinen Hattrick perfekt und erzielte das 5:0 für den SV St. Urban. Die Hausherren dominierten das Spiel und ließen den Gästen keine Chance. Kurz darauf, in der 28. Minute, gelang Maximilian Erwin Michael Bürger der erste Treffer für SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b, der das Ergebnis auf 5:1 verkürzte. Mit diesem Zwischenstand gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Leichtes Aufbäumen der Gäste

In der zweiten Halbzeit war das Spielgeschehen deutlich ausgeglichener. SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b zeigte mehr Einsatz und versuchte, das Ergebnis zu korrigieren. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel lange ohne weitere Tore. Erst in der 85. Minute gelang den Gästen ein weiterer Treffer. Günter Erwin Kogler profitierte von einem Eigentor des SV St. Urban und stellte den Endstand von 5:2 her.

Die letzten Minuten der Partie verliefen ereignislos, und der SV St. Urban konnte seinen verdienten Sieg feiern. Insgesamt war es ein packendes Spiel mit vielen Toren, das die Zuschauer begeisterte. Der SV St. Urban zeigte eine beeindruckende Leistung und nutzte die Schwächen der Gäste gnadenlos aus.

Mit diesem Sieg sichert sich der SV St. Urban wichtige Punkte in der 2. Klasse C. SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b hingegen muss aus dieser Niederlage lernen und in den kommenden Spielen eine bessere Defensivleistung zeigen.

2. Klasse C: St. Urban : SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b - 5:2 (5:1)

85 Eigentor durch Günter Erwin Kogler 5:2

28 Maximilian Erwin Michael Bürger 5:1

25 Lukas Maier 5:0

24 Sebastian Sonvilla 4:0

21 Philipp Kandut 3:0

12 Lukas Maier 2:0

8 Lukas Maier 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.