SV Union Gurk mit klarem Heimsieg gegen Himmelberg

Details Samstag, 21. September 2024 17:42

In einer Begegnung der 2. Klasse C konnte der SV Union Gurk seine starke Heimserie fortsetzen und besiegte den SV Himmelberg mit 3:1. Die Gurker, die als Favoriten in das Spiel gingen, zeigten von Beginn an ihre Dominanz und ließen dem Tabellenletzten wenig Chancen. Besonders hervorzuheben sind die Tore von Wolfgang Schrittesser, David Mitterer und Alexander Strebenitzer, die den Sieg für Gurk sicherten.

Frühe Gurker Führung

Schon in der Anfangsphase des Spiels setzten die Gastgeber die Himmelberger unter Druck. Bereits in der 9. Minute gelang es Wolfgang Schrittesser, den Ball aus etwa 18 Metern im Tor der Gäste unterzubringen. Dieses frühe 1:0 sorgte für große Freude bei den Fans und gab den Gurkern zusätzliches Selbstvertrauen.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin zugunsten der Heimmannschaft. In der 26. Minute konnte der SV Union Gurk nach einer Ecke erneut jubeln. David Mitterer war zur Stelle und verwandelte die Hereingabe zum 2:0. Dieser Treffer untermauerte die Überlegenheit der Gastgeber und stellte die Weichen für einen erfolgreichen Nachmittag.

Der SV Himmelberg hatte in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Aktionen und musste zudem den Ausfall von Philipp Fischer hinnehmen, der verletzungsbedingt nicht weitermachen konnte. Trotz einiger Bemühungen, das Spiel zu drehen, blieb die Offensive der Gäste weitgehend wirkungslos.

Strebenitzer trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel zeigte Himmelberg mehr Kampfgeist und kam besser ins Spiel. Bereits in der 48. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 2:1. Kevin Brugger nutzte eine Unachtsamkeit der Gurker Abwehr und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Dieser Treffer schien den SV Himmelberg zu beflügeln, und die Däste kamen zu mehreren guten Gelegenheiten.

Doch die Hoffnung auf eine Wende währte nicht lange. In der 72. Minute konnte Alexander Strebenitzer nach einem Fehler in der Himmelberger Abwehr das 3:1 für den SV Union Gurk erzielen. Dieses Tor nahm den Gästen den Wind aus den Segeln und stellte den alten Abstand wieder her.

In der Schlussphase versuchten die Himmelberger zwar nochmals Druck auszuüben, doch die Abwehr der Gurker stand sicher. Es kam zu mehreren Freistößen und Ecken, die jedoch keine große Gefahr darstellten.

Die Gurker verwalteten die Führung souverän und kamen noch zu einigen Chancen. In den letzten Minuten des Spiels zündeten die Gurker Fans Pyrotechnik und feierten den bevorstehenden Sieg ihrer Mannschaft. Die Partie endete schließlich nach 93 Minuten mit einem verdienten 3:1-Erfolg für den SV Union Gurk.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss (2755 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Wolff-Christoph Fuss mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

