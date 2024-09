Spektakuläres Unentschieden zwischen ASKÖ Bodensdorf und SV Weitensfeld

Spielberichte

Ein packendes Duell in der 2. Klasse C zwischen der ASKÖ Bodensdorf und dem SV Weitensfeld/Zweinitz endete mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten unermüdlichen Einsatz und boten den Zuschauern ein Fußballspiel der Extraklasse, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Während Weitensfeld/Zweinitz in der ersten Hälfte dominierte, kämpfte sich Bodensdorf in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel und sicherte sich schließlich ein verdientes Unentschieden.

Weitensfeld geht zwei Mal in Führung

Bereits in der 10. Minute setzte Weitensfeld/Zweinitz ein erstes Ausrufezeichen. Johannes Gebeneter nutzte eine Unaufmerksamkeit der Bodensdorfer Abwehr aus und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Die frühe Führung verlieh den Gästen Sicherheit und sie konnten das Spielgeschehen weitgehend kontrollieren.

Bodensdorf ließ sich jedoch nicht lange bitten und schlug elf Minuten später zurück. In der 21. Minute gelang Lukas Moser der Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz, denn bereits zwei Minuten später war es Christian Tamegger, der den SV Weitensfeld/Zweinitz erneut in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss stellte er den 1:2-Halbzeitstand her.

Bodensdorf dreht Spiel - Gäste mit Last-Minute-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Bodensdorf entschlossen, das Blatt zu wenden. Die Hausherren erhöhten den Druck und wurden dafür in der 70. Minute belohnt. Mit einem sehenswerten Treffer von Andreas Hofmeister stellte die Heimmannschaft auf 2:2 und das Spiel war wieder völlig offen.

Die Schlussphase des Spiels hielt die Zuschauer in Atem. In der 86. Minute gelang Bodensdorf durch Lukas der vermeintliche Siegtreffer. Die Heimmannschaft ging erstmals in dieser Partie in Führung und sah wie der sichere Sieger aus. Doch Weitensfeld/Zweinitz gab sich nicht geschlagen und warf in den letzten Minuten alles nach vorne.

In der 90. Minute zahlten sich die Bemühungen der Gäste schließlich aus. Marco Pechmann erzielte den 3:3-Ausgleichstreffer und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Punkt. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden.

