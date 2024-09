4:3-Auswärtssieg! SV Straßburg siegt in packendem Duell in Techelsberg

Spielberichte

In einem aufregenden Spiel der 2. Klasse C konnte sich der SV Straßburg knapp mit 4:3 bei der ASKÖ Techelsberg durchsetzen. In einer Partie, die von intensiven Momenten und zahlreichen Torchancen geprägt war, zeigte sich Straßburg letztlich als das stärkere Team. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bei der beide Mannschaften bis zur letzten Minute kämpften.

Techelsberg dreht Spiel

Schon früh in der Partie zeigte sich, dass die Gäste entschlossen waren, die Kontrolle zu übernehmen. Bereits in der vierten Minute begannen sie mit einem starken Angriffsspiel, was die Techelsberger Defensive unter Druck setzte. Straßburgs Christoph Feichter prüfte in der zwölften Minute den Techelsberger Torhüter Martin Müller mit einem Freistoß, der zur Ecke geklärt wurde. Kurze Zeit später vergab Vladimir Dojcinovic eine weitere Chance für die Gäste.

In der 37. Minute nutzte Anze Cankar einen Fehler in der Techelsberger Verteidigung, um nach Vorlage von Marco Krall zum 1:0 für Straßburg zu treffen. Techelsberg zeigte jedoch Kampfgeist und glich in der 42. Minute durch Clemens Tscharnuter aus, der eine Hereingabe von rechts erfolgreich verwandelte. Nur zwei Minuten später brachte Manuel Voraberger Techelsberg sogar mit 2:1 in Führung, indem er einen Nachschuss im Netz unterbrachte.

Straßburger Freistoßkünste

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Straßburg unbeeindruckt vom Rückstand und nutzte die Standardsituationen effektiv. In der 51. Minute verwandelte Oliver Krappinger einen Freistoß präzise ins rechte Eck und glich damit zum 2:2 aus. Nur fünf Minuten später erzielte Anze Cankar per Elfmeter die erneute Führung für Straßburg. In der 62. Minute schoss Oliver Krappinger einen weiteren Freistoß ins Kreuzeck und baute die Führung auf 4:2 aus.

Techelsberg gab jedoch nicht auf und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. Trotz intensiver Bemühungen und einigen guten Chancen, darunter ein Schuss von Bernhard Koban aus spitzem Winkel, konnte die Mannschaft lange kein weiteres Tor erzielen. Erst in der 78. Minute gelang es Clemens Tscharnuter, nach Vorlage von Manuel Voraberger, den Ball zum 3:4 im Tor unterzubringen.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Techelsberg drängte auf den Ausgleich, doch Straßburg verteidigte mit aller Kraft. In der 90. Minute hatte Techelsberg mehrere Gelegenheiten, darunter Abschlüsse von Luca Krakolinig und Manuel Voraberger, die jedoch vom Straßburger Torhüter vereitelt wurden. Zu allem Überfluss sah Christopher Koban in der Nachspielzeit die Rote Karte, was die Aufholjagd von Techelsberg weiter erschwerte. Schließlich endete das Spiel nach 95 spannenden Minuten mit einem knappen 4:3-Sieg für Straßburg.

Dieses Spiel bot den Zuschauern alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: zahlreiche Tore, dramatische Wendungen und ein intensiver Kampf bis zur letzten Minute. Während Techelsberg bis zum Schluss kämpfte, war es letztlich Straßburg, das als die glücklichere Mannschaft feiern konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (14382 Bonuspunkte)

2. Klasse C: Techelsberg : Straßburg - 3:4 (2:1)

78 Clemens Tscharnuter 3:4

62 Oliver Krappinger 2:4

56 Anze Cankar 2:3

51 Oliver Krappinger 2:2

44 Manuel Voraberger 2:1

42 Clemens Tscharnuter 1:1

37 Anze Cankar 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.