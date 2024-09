WSG Brückl erleidet deutliche Niederlage gegen SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 11:15

In einer einseitigen Partie setzten sich die Gäste von SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf deutlich mit 6:0 gegen die WSG Brückl durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und ließen auch in der zweiten Spielhälfte keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Die Heimmannschaft zeigte trotz der Niederlage einen unermüdlichen Kampfgeist.

Erste Halbzeit: Magdalensberg/Poggersdorf dominiert von Beginn an

Die Partie begann mit einem frühen Vorstoß der Gäste von Magdalensberg/Poggersdorf. Bereits in der 7. Minute prüfte Mathias Podhajsky den Schlussmann der WSG Brückl aus aussichtsreicher Position. Nur sieben Minuten später fiel das erste Tor: Ein präzises Zuspiel von Christoph Kasser auf die rechte Außenbahn zu Riel Blakcori, der den Ball gekonnt in den Strafraum brachte, ermöglichte Julian Glantschnig das 1:0 für Magdalensberg/Poggersdorf.

Der Druck der Gäste ließ nicht nach. Nach einigen verpassten Chancen erzielte Julian Glantschnig in der 36. Minute sein zweites Tor. Ein Zuspiel von Mathias Podhajsky ermöglichte ihm einen Alleingang, den er mit einem präzisen Abschluss krönte. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Alexander Birbaumer nach einem großartigen Lauf von Maximilian Perne über den linken Flügel für das 3:0.

Die Heimmannschaft kam in der ersten Halbzeit kaum zu nennenswerten Offensivaktionen. Lediglich ein Angriff über die rechte Außenbahn durch Michael Gaber in der 32. Minute sorgte für einen kurzen Hoffnungsschimmer, der jedoch von der Hintermannschaft der Gäste zunichte gemacht wurde. So ging es mit einem verdienten 3:0 für Magdalensberg/Poggersdorf in die Pause.

Zweite Halbzeit: Gäste behalten die Oberhand

Auch in der zweiten Halbzeit setzten die Gäste ihre dominante Spielweise fort. In der 56. Minute sorgte eine gefährliche Ecke von Alexander Birbaumer für Unruhe im Strafraum der WSG Brückl, doch der Ball fand zunächst nicht den Weg ins Tor. Trotz numerischer Überzahl ab der 75. Minute, nachdem Mathias Podhajsky von Magdalensberg/Poggersdorf die Rote Karte gesehen hatte, konnte Brückl keinen nennenswerten Vorteil daraus ziehen.

Nur eine Minute nach seiner Einwechslung traf Thomas Stelzl zum 4:0, indem er seinen eigenen Nachschuss verwertete. In der 81. Minute erhöhte Tobias Schlömmer nach einem gut getretenen Freistoß von Edin Cosic per Kopfball auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Marcel Untersteiner in der 90. Minute, als er nach einem verlängerten Freistoß von Alexander Birbaumer aus kurzer Distanz zum 6:0-Endstand einschob.

Die WSG Brückl musste sich nach einer engagierten ersten Halbzeit in der zweiten Spielhälfte klar geschlagen geben. Trotz zahlreicher Verletzungsunterbrechungen und der Roten Karte für Mathias Podhajsky gelang es der Heimmannschaft nicht, das Blatt zu wenden. Magdalensberg/Poggersdorf bewies eindrucksvoll, warum sie an der Tabellenspitze stehen und ließen dem Gegner keine Chance.

Mit diesem klaren Sieg festigen die Gäste ihre Tabellenführung, während die WSG Brückl weiterhin am Tabellenende verweilt. Der unermüdliche Einsatz der Heimmannschaft über 90 Minuten hinweg verdient jedoch Anerkennung.

2. Klasse C: WSG Brückl : Magdalensberg/Poggersdorf - 0:6 (0:3)

90 Marcel Untersteiner 0:6

81 Tobias Schlömmer 0:5

77 Thomas Moritz Stelzl 0:4

41 Alexander Birbaumer 0:3

36 Julian Rico Glantschnig 0:2

14 Julian Rico Glantschnig 0:1

Details

