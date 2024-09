Historischer Kantersieg: SV Straßburg demontiert SV Himmelberg mit 14:0

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 21:03

Der SV Straßburg hat am Wochenende ein wahres Torfestival veranstaltet und den SV Himmelberg mit einer überwältigenden 14:0-Niederlage nach Hause geschickt. Bereits in der ersten Halbzeit deutete sich die Überlegenheit der Gastgeber an, die mit einem 6:0 in die Pause gingen. Auch in der zweiten Hälfte setzten sie ihre Dominanz fort und erzielten acht weitere Treffer. Damit feierte der SV Straßburg einen der höchsten Siege in der Vereinsgeschichte und festigte seine Position in der 2. Klasse C.

Ein Blitzstart der Gastgeber

Von der ersten Minute an machte der SV Straßburg klar, dass sie keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen lassen würden. In der 5. Minute eröffnete Markus Tamegger das Torfestival und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Vladimir Dojcinovic auf 2:0, was den Gästen aus Himmelberg kaum Zeit ließ, sich zu sortieren.

Die Tore fielen im Minutentakt weiter: In der 15. Minute trug sich Michael Karl Schlintl zum ersten Mal in die Torschützenliste ein und markierte das 3:0. Anze Cankar setzte in der 32. Minute mit seinem ersten Tor des Tages das 4:0 drauf. Kurz darauf, in der 37. Minute, sorgte erneut Schlintl mit seinem zweiten Treffer für das 5:0. Noch vor der Pause war es Marco Krall, der in der 39. Minute das 6:0 erzielte und damit schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse sorgte.

Die Torflut geht weiter

Auch nach dem Seitenwechsel war kein Aufbäumen der Gäste erkennbar, und der SV Straßburg setzte seinen Offensivdrang unermüdlich fort. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff traf Anze Cankar erneut und erhöhte auf 7:0. Florian Kronlechner machte in der 54. Minute das 8:0, und fünf Minuten später netzte Benjamin Reibnegger zum 9:0 ein.

Der SV Straßburg schien in einen wahren Rausch zu geraten, als Martin Jakob Leitgeb in der 64. Minute das 10:0 erzielte. Die Gäste aus Himmelberg fanden kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gastgeber, die unaufhaltsam weiterrollten. In der 71. Minute war es Felix Andreas Schmölzer, der das 11:0 markierte, gefolgt von zwei weiteren Treffern von Anze Cankar in der 78. und 82. Minute, die das Ergebnis auf 13:0 schraubten.

Zum Abschluss setzte Markus Tamegger in der 89. Minute den Schlusspunkt mit seinem zweiten Tor des Spiels zum 14:0. Als der Schlusspfiff ertönte, konnte der SV Straßburg auf eine historische Leistung zurückblicken, während der SV Himmelberg das Spielfeld mit hängenden Köpfen verließ.

Der SV Straßburg hat mit diesem eindrucksvollen Sieg nicht nur drei Punkte, sondern auch eine Menge Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der 2. Klasse C gewonnen. Für den SV Himmelberg gilt es nun, diese herbe Niederlage schnell zu verarbeiten und sich auf die nächsten Spiele zu konzentrieren.

2. Klasse C: Straßburg : Himmelberg - 14:0 (6:0)

89 Markus Tamegger 14:0

82 Anze Cankar 13:0

78 Anze Cankar 12:0

71 Felix Andreas Schmölzer 11:0

64 Martin Jakob Leitgeb 10:0

59 Benjamin Reibnegger 9:0

54 Florian Kronlechner 8:0

51 Anze Cankar 7:0

39 Marco Krall 6:0

37 Michael Karl Schlintl 5:0

32 Anze Cankar 4:0

15 Michael Karl Schlintl 3:0

12 Vladimir Dojcinovic 2:0

5 Markus Tamegger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.