Magdalensberg/Poggersdorf dominiert: Überzeugender 4:1-Sieg gegen Techelsberg

Die Partie zwischen Magdalensberg/Poggersdorf und Techelsberg in der 2. Klasse C (KTN) hielt, was sie versprach. In einem dynamischen Spiel konnte Magdalensberg/Poggersdorf einen deutlichen 4:1-Sieg einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit ging das Heimteam in Führung, ließ sich auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen und baute den Vorsprung kontinuierlich aus.

Führung und schneller Ausgleich - 2:1 zur Pause

Von Beginn an zeigte Magdalensberg/Poggersdorf, dass sie das Spiel in die Hand nehmen wollten. Bereits in der achten Minute gab es die erste Großchance für das Heimteam durch Julian Glantschnig, aber der Techelsberger Torhüter Koch konnte gut parieren. Wenige Minuten später hatte Riel Blakcori seinen ersten Abschluss, der jedoch neben das Tor ging.

In der 20. Minute setzte Julian Glantschnig einen Freistoß, der keine Gefahr für den gegnerischen Torhüter darstellte. Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bis das Heimteam den Ball im Netz unterbringen würde. In der 29. Minute war es schließlich so weit: Riel Blakcori wurde geschickt und konnte frei abschließen – 1:0 für Magdalensberg/Poggersdorf.

Techelsberg ließ sich vom Rückstand jedoch nicht beeindrucken und kam bereits in der 33. Minute zum Ausgleich. Nach einer Ecke von links wurde der Ball auf Anis Muminhodzic gespielt, der auf Adrian Tscharnuter flankte, der den Ball schließlich einköpfte – 1:1.

Kurz vor der Pause schlug Magdalensberg/Poggersdorf erneut zu. In der 41. Minute konnte Julian Glantschnig nach einer Ecke von Alexander Birbaumer den Ball per Kopf im Tor unterbringen – 2:1 für das Heimteam. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Magdalensberg/Poggersdorf die bestimmende Mannschaft. In der 56. Minute hatte Riel Blakcori eine gute Möglichkeit, setzte den Ball jedoch daneben. Das Team zeigte weiterhin schnelles Kombinationsspiel, was in der 64. Minute belohnt wurde: Alexander Birbaumer traf nach einem Querpass von rechts ins linke obere Eck und erhöhte auf 3:1.

Techelsberg versuchte, durch Standardsituationen wieder ins Spiel zu finden. Ziga Slavicek kam zweimal gefährlich zum Abschluss: In der 80. Minute verfehlte er mit einem Freistoß knapp das Tor, und drei Minuten später küsste sein nächster Versuch sogar das Lattenkreuz.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute. Nach einem schlechten Pass aus der Verteidigung von Techelsberg ging Thomas Moritz Stelzl allein durch und überlupfte den herauskommenden Torhüter Koch. Der Ball wurde zwar noch leicht berührt, konnte jedoch nicht mehr entscheidend abgelenkt werden – 4:1 für Magdalensberg/Poggersdorf.

Das Spiel endete schließlich mit diesem deutlichen Ergebnis, und Magdalensberg/Poggersdorf konnte einen verdienten Sieg feiern. Techelsberg zeigte zwar Kampfgeist, konnte aber den dominanten Auftritt des Heimteams nicht kontern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (14582 Bonuspunkte)

2. Klasse C: Magdalensberg/Poggersdorf : Techelsberg - 4:1 (2:1)

84 Thomas Moritz Stelzl 4:1

64 Alexander Birbaumer 3:1

41 Julian Rico Glantschnig 2:1

33 Adrian Tscharnuter 1:1

29 Riel Blakcori 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.