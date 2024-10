ASKÖ Techelsberg macht gegen Brückl halbes Dutzend voll

Spielberichte

In der 10. Runde der 2. Klasse C trafen die ASKÖ Techelsberg und die WSG Brückl aufeinander, und es entwickelte sich ein Spiel, das von Anfang bis Ende von den Gastgebern dominiert wurde. Techelsberg stellte früh die Weichen auf Sieg und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Bereits zur Halbzeit führten die Heimischen mit 3:0, ehe sie in der zweiten Halbzeit das halbe Dutzend vollmachten. Trotz einiger Bemühungen seitens Brückl war das Team nie in der Lage, den Angriffen von Techelsberg standzuhalten.

Techelsberger Blitzstart

Techelsberg legte einen furiosen Start hin und erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0. Clemens Tscharnuter nutzte einen Freistoß von Ziga Slavicek, um den Ball souverän im Netz zu platzieren. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten schon in der neunten Minute abermals durch Tscharnuter auf 2:0. Diesmal war es Marcel Schusser, der mit einer schönen Aktion die Vorarbeit leistete.

Brückl hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und zeigte sich in der Defensive anfällig. Techelsberg nutzte diese Schwächen aus und konnte in der 13. Minute durch Daniel Macnik auf 3:0 erhöhen. Drabosenig bereitete das Tor gekonnt vor, indem er den Ball in die Mitte brachte, wo Macnik cool vollendete. In der Folgezeit hatte Techelsberg noch weitere Möglichkeiten, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, aber bis zur Halbzeit blieb es beim 3:0.

Techelsberg lässt nicht locker

Auch nach der Pause zeigte Techelsberg keinen Nachlass in der Angriffslust. In der 49. Minute stellte Manuel Voraberger nach einem langen Ball von Ziga Slavicek und einer Vorlage von Clemens Tscharnuter auf 4:0. Brückl kam kaum zur Entfaltung und hatte nur wenige Gelegenheiten, den Spielverlauf zu beeinflussen.

In der 75. Minute erhöhte ein unglückliches Eigentor von Mario Radler nach einem Missverständnis in der Abwehr auf 5:0 für Techelsberg. Der Druck des Heimteams blieb unvermindert und in der 90. Minute gelang Caspar Prill nach einer Ecke von Sebastian Kandolf das abschließende 6:0. Vorangegangen war ein Chaos im Strafraum, welches Prill eiskalt ausnutzte. Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem eindrucksvollen 6:0-Erfolg für die ASKÖ Techelsberg. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Vorstellung und nutzten ihre Chancen effizient.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner (14682 Bonuspunkte)

2. Klasse C: Techelsberg : WSG Brückl - 6:0 (3:0)

91 Caspar Elias Prill 6:0

75 Eigentor durch Mario Radler 5:0

49 Manuel Voraberger 4:0

13 Daniel Macnik 3:0

9 Clemens Tscharnuter 2:0

2 Clemens Tscharnuter 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Patrick Ölweiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.