Magdalensberg/Poggersdorf deklassiert Himmelberg mit 16:1

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 09:50

In einem denkwürdigen Spiel der 2. Klasse C triumphierte SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters eindrucksvoll mit 16:1 über SV Himmelberg. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 7:1, was die Weichen für einen Kantersieg stellte. Trotz des Einsatzes und Kampfgeistes der Heimelf war das ungleiche Kräfteverhältnis zu deutlich, und Magdalensberg/Poggersdorf zeigte sich in Torlaune. Besonders hervorgetan haben sich Julian Rico Glantschnig und Riel Blakcori, die jeweils mehrere Tore zum Sieg beitrugen.

Dominante erste Hälfte

Magdalensberg/Poggersdorf legte einen furiosen Start hin und ging bereits in der 6. Minute durch Riel Blakcori in Führung. Julian Rico Glantschnig baute diese in der 7. Minute weiter aus. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen und ließen Himmelberg kaum zur Entfaltung kommen. Glantschnig traf erneut in der 16. Minute, während Blakcori mit einem Hattrick in der 36. Minute den Spielstand auf 6:0 erhöhte. Trotz eines Elfmeters für Himmelberg, den Jovan Mudrinic in der 40. Minute zum 1:6 verwandelte, konnte das Team aus Himmelberg dem Druck der Gäste kaum standhalten. Julian Rico Glantschnig sorgte noch vor dem Pausenpfiff für das 7:1.

Die erste Halbzeit war geprägt von der spielerischen Überlegenheit der Gäste. Himmelberg hatte zwar einige Chancen, diese blieben jedoch harmlos. In der Verteidigung offenbarten sich bei den Gastgebern immer wieder Lücken, die die jungen Wilden von Magdalensberg/Poggersdorf konsequent auszunutzen wussten.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das Torfestival fort. Julian Rico Glantschnig eröffnete den Torreigen nach der Pause mit seinem sechsten Treffer, einem eleganten Lupfer, der das 8:1 markierte. Riel Blakcori setzte seine beeindruckende Leistung mit einem Viererpack fort und erzielte in der 57. Minute das 10:1. Weitere Treffer folgten in schneller Abfolge durch Martin Georg Kriessmann und erneut Glantschnig, die das Ergebnis auf 12:1 schraubten.

Die Schlussphase gehörte Mario Kaiser, der in den letzten zehn Minuten des Spiels zweimal erfolgreich war und damit das 15. und 16. Tor für Magdalensberg/Poggersdorf erzielte. Thomas Moritz Stelzl fand ebenfalls den Weg ins Netz und steuerte einen Treffer zum 1:15 bei. Der Endstand von 1:16 spiegelt die dominierende Leistung der Gäste wider, die trotz einer dezimierten Mannschaft eine starke Vorstellung ablieferten.

Für SV Himmelberg bleibt nach diesem Spiel die Erkenntnis, dass es gegen einen solchen Gegner schwer ist, mitzuhalten. Die Gäste aus Magdalensberg/Poggersdorf zeigten eindrucksvoll, warum sie als Tabellenführer der 2. Klasse C gelten. Für beide Teams geht es nun darum, sich auf die kommenden Spiele zu fokussieren und die gewonnenen Erfahrungen zu nutzen.

2. Klasse C: Himmelberg : Magdalensberg/Poggersdorf - 1:16 (1:7)

88 Mario Kaiser 1:16

84 Thomas Moritz Stelzl 1:15

82 Mario Kaiser 1:14

74 Riel Blakcori 1:13

72 Julian Rico Glantschnig 1:12

70 Martin Georg Kriessmann 1:11

57 Riel Blakcori 1:10

52 Julian Rico Glantschnig 1:9

50 Julian Rico Glantschnig 1:8

42 Julian Rico Glantschnig 1:7

40 Jovan Mudrinic 1:6

36 Riel Blakcori 0:6

33 Riel Blakcori 0:5

28 Julian Rico Glantschnig 0:4

16 Julian Rico Glantschnig 0:3

7 Julian Rico Glantschnig 0:2

6 Riel Blakcori 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.