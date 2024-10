ASKÖ Bodensdorf siegt souverän gegen SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 09:53

In der 10. Runde der 2. Klasse C empfing ASKÖ Bodensdorf die jungen Spieler von SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b in der Ossiacherseearena. Die Heimmannschaft dominierte das Geschehen von Beginn an und sicherte sich mit einem klaren 4:1-Sieg drei wertvolle Punkte. Während die Gastgeber ihre Chancen effizient nutzten, blieben die Bemühungen der Gäste oft unbelohnt.

Frühe Führung und Dominanz der Gastgeber

Bereits in der achten Minute ging ASKÖ Bodensdorf in Führung. Lukas Moser traf nach einem schönen Angriff zum 1:0 und setzte damit den ersten Meilenstein für die Hausherren. Nur sieben Minuten später erhöhte Nico Pirker auf 2:0, nachdem er seine Gelegenheit gekonnt nutzte. Bodensdorf zeigte von Anfang an eine starke Leistung, während die Gäste aus Wölfnitz Schwierigkeiten hatten, in die Partie zu finden.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer dominanten Vorstellung der Gastgeber, die keine nennenswerten Chancen für die Gäste zuließen. Währenddessen versuchten die jungen Spieler von Wölfnitz, durch einzelne Vorstöße in den Strafraum der Bodensdorfer zu gelangen, konnten jedoch keine zählbaren Erfolge verbuchen. Ein Stangenschuss in der 17. Minute zeigte jedoch, dass sie durchaus gefährlich werden könnten, wenn sie die Gelegenheit dazu bekämen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte Bodensdorf seine offensive Spielweise fort und baute in der 57. Minute die Führung weiter aus. Andreas Michael Hofmeister war es, der nach einer Ecke zum 3:0 einnetzte und damit eine Vorentscheidung erzwang. Wölfnitz bemühte sich in der Folge um den Anschlusstreffer und erzielte in der 77. Minute das 3:1 durch Nico Mario Proprentner. Der abgefälschte Schuss kullerte ins Tor und sorgte für einen kurzen Hoffnungsschimmer bei den Gästen.

Doch die Freude währte nur kurz, denn nur sechs Minuten später stellte Kevin Wagner den alten Abstand wieder her. Nach einer hervorragenden Vorarbeit von seinem Mitspieler schob er den Ball zum 4:1-Endstand ein und besiegelte damit den verdienten Sieg für Bodensdorf. Trotz der Bemühungen der Gäste, die in den letzten Minuten nochmals auf den Anschlusstreffer drängten, blieb das Ergebnis unverändert.

Die Begegnung endete mit einem klaren Sieg für ASKÖ Bodensdorf, das seine Stärke vor heimischem Publikum eindrucksvoll unter Beweis stellte. Die jungen Spieler von SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b hingegen mussten sich der Überlegenheit der Gastgeber beugen, zeigten aber trotz der Niederlage einige Ansätze, die auf eine positive Entwicklung in der Zukunft hoffen lassen.

2. Klasse C: Bodensdorf : SG ASKÖ Wölfnitz/ASV 1b - 4:1 (2:0)

83 Kevin Wagner 4:1

77 Nico Mario Proprentner 3:1

57 Andreas Michael Hofmeister 3:0

15 Nico Pirker 2:0

8 Lukas Moser 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.