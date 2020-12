2. Klasse D: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 12:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Ceru Nace (SV Maria Rojach)

Endergebnis:



1. Ceru Nace (SV Maria Rojach / 5780 Stimmen)

2. Patrick Schatz (FC Frantschach / 3681 Stimmen)

3. Gernot Pietschnig (FC Frantschach / 1297 Stimmen)

4. Lukas Holzer (SV Maria Rojach / 1008 Stimmen)

5. Giuliano Popodi (Annabichler SV 1b / 908 Stimmen)

6. Christoph Paier (SV Maria Rojach / 906 Stimmen)

7. Alessandro Mitterberger (Annabichler SV 1b / 359 Stimmen)

8. Markus Loike (FC Frantschach / 307 Stimmen)

9. Luca Koschu (Annabichler SV 1b / 274 Stimmen)

10. Andreas Penz (TSV Preitenegg / 171 Stimmen)