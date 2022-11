2. Klasse D - Herbstsaison: Zahlen, Daten, Fakten!

Details Mittwoch, 30. November 2022 10:00

Als eine der zwei letzten Ligen geht nun auch Mitte November die 2. Klasse D in die wohlverdiente Winterpause. Die Liga, die nur aus 1b-Mannschaften größerer Clubs besteht, gab jungen Spielern die Chance, sich für die erste Mannschaft zu empfehlen. Dies nutzten die Jungen auch aus und lieferten sich sowohl viele Duelle auf Augenhöhe, als auch klare Angelegenheiten. Die Fans durften in dieser Liga insgesamt 425 Tore über die Halbzeit der Saison hinweg bejubeln.

Die Spitzenteams: KAC & SAK

Ganz oben in dieser Liga befinden sich mit den KAC Juniors und den SAK Amateuren zwei Clubs aus der Landeshauptstadt Klagenfurt, wobei beide Teams eine eigene Liga darstellen. So führt der KAC nämlich neun Punkte vor dem Verfolger SAK, welcher wiederum sieben Punkte Vorsprung auf den Rest des Feldes zu verzeichnen hat. Folglich gehört die beste Offensive, sowie die beste Defensive den KAC Juniors. 67 erzielte Tore stehen nur 16 Gegentreffern gegenüber. Nur der Toptorjäger der Liga kommt nicht aus der Landeshauptstadt, sondern aus dem Lavanttal. Jan Gfrerer vom Wolfsberg Future Team führt dieses Ranking nämlich mit 20 Toren an.

Im Tabellenkeller: St. Jakob & St. Stefan

Ganz unten in der Tabelle schaut es für die Teams jedoch anders aus. Dort befinden sich derzeit der SV St. Jakob 1b und der SC St. Stefan 1b. Die beiden Mannschaften konnten nur neun Punkte erzielen und belegen somit mit deutlichem Abstand nach vorne die Plätze zehn und elf. Der SV St. Jakob 1b, der sehr oft mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, belegt auch im Ranking der besten Offensive und Defensive den letzten Rang. Nur 15 Tore gingen auf das Konto der Rosentaler, während man sich hinten 60 Gegentore einfing.

Die aufregendsten Matches der Herbstsaison

Aufgrund der Tatsache, dass bei manchen Mannschaften auch Spieler der Kampfmannschaft zum Einsatz kamen, verliefen die Partien oft eindeutig. So konnten die KAC Juniors beispielsweise die ATUS Ferlach Juniors in Runde fünf mit 6:0 nach Hause schicken. Zwei Runden später wurde es sogar zweistellig, als wieder die KAC Juniors Landskron 1b ein klares 10:0 einschenken konnte. Auch St. Veit 1b war im Duell gegen St. Jakob 1b knapp an der Zweistelligkeit dran. Man gewann das Match mit 9:0. Ab und zu waren die Ergebnisse aber nicht so eindeutig. So trennten sich in Runde zwei St. Veit und die SAK Amateure mit 4:4. Dasselbe Ergebnis erzielten auch das Wolfsberg Future Team und wiederum St. Veit 1b in Runde 17. Man kann also klar behaupten, dass den Fans so einiges geboten wurde.

Blick ins Frühjahr

Die Aufstiegsambitionen setzen die KAC Juniors derzeit eindrucksvoll in die Tat um und wenn die Leistung im Frühjahr nicht abflacht, wird ihnen dieses Ziel auch höchstwahrscheinlich gelingen. Da werden vermutlich auch die SAK Amateure auf dem zweiten Rang nicht mehr viel mitzureden haben. Der Tabellenkeller gestaltet sich auch eindeutig. Mit neun Punkten Rückstand auf den neunten Platz muss wohl ein Wunder geschehen, dass die beiden Mannschaften da noch rauskommen. Obwohl sich die Liga derzeit eindeutig gestaltet, darf man sich trotzdem auf aufregende Duelle im Frühjahr, mit sicher der ein oder anderen Überraschung, freuen.

Das Ligaportal-Team wünscht allen Mannschaften eine erholsame Winterpause!