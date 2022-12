SAK-Amateure-Trainer Hobisch zieht Bilanz zur Herbstsaison

Details Freitag, 23. Dezember 2022 15:12

In weiten Teilen des Landes hält der Winter Einzug. Deshalb ist der Spielbetrieb in Kärntens Unterhaus in dieser Jahreszeit pausiert. So auch in der 2. Klasse D – einer Liga, die ausschließlich aus B-Mannschaften besteht. Die SAK Amateure, welche ihre Spiele ebenfalls in dieser Liga bestreiten, belegen derzeit den soliden zweiten Platz. Ligaportal durfte mit dem Trainer der Klagenfurter, Herwig Hobisch, ein kurzes Interview über den Saisonverlauf führen.

Ligaportal: „Herwig, wie bewerten Sie das Abschneiden der SAK Amateure in der 2. Klasse D?“

Hobisch: „Wir stellen eine sehr junge Mannschaft in dieser Liga. Dafür, dass unsere Altersschnitt wirklich sehr niedrig ist und wir den Herbst hinweg auch viele Ausfälle zu beklagen hatten, bin ich mit dem Abschneiden des Teams wirklich zufrieden."

Ligaportal: „Mitte März geht es in der 2. Klasse D wieder weiter mit der Meisterschaft. Wann startet ihr mit dem Training für das Frühjahr und wie wird dieses aussehen?“

Hobisch: „Es wird so aussehen, dass wir Mitte Jänner in die Vorbereitung starten werden und eigentlich ein gleiches Programm wie die Kampmannschaft in der Regionalliga haben werden. Insgesamt sind neun Vorbereitungsspiele geplant, also langweilig wird es uns im Winter sicherlich nicht werden.“

Ligaportal: „Welche Ziele habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt und wie sollen diese umgesetzt werden?“

Hobisch: „Weiterhin wollen wir um den Aufstieg mitspielen. Zwar ist dieses Ziel nicht zwingend, aber wenn die Möglichkeit besteht, nehmen wir diese dankend an. Aufgrund unserer Wintervorbereitung werden wir im Frühjahr sicher nicht schlecht dastehen. Wenn wir also so weiter machen wie bisher und unser Bestes geben, wird es für die anderen Mannschaften nicht leicht, uns zu besiegen.“

Ligaportal: „Bei euch sind ja sehr viele junge Spieler am Zug. Sind Sie zufrieden mit der Nachwuchsarbeit im Verein?“

Hobisch: „Man muss natürlich sagen, dadurch, dass der Verein keine eigene Fußballakademie besitzt, ist die Nachwuchsarbeit natürlich schwerer. Auch haben wir gewisse schwach ausgeprägte Jahrgänge, was da auch nochmal mitspielt. Dennoch bin ich aber sehr zufrieden mit der Nachwuchsarbeit. Oft wird der SAK als Sprungbrett für junge Spieler genutzt.“

Ligaportal: „Wie ist Ihre Meinung zum Prinzip der 2. Klasse D, dass hier nur B-Mannschaften größerer Clubs spielen?“

Hobisch: „Ich finde, das war die beste Idee, die jemals ins Leben gerufen wurde. Die Liga ist ein super Sprungbrett für junge Spieler, aber auch Verletzte aus der Kampfmannschaft können sich hier wieder ein wenig regenerieren. Es sind immer Topspiele dabei, in denen immer ein gewisses Niveau vorhanden ist. Das liegt daran, dass die jungen Spieler natürlich ihre Qualitäten beweisen wollen, um für sich zu werben. Aufgrund des hohen Niveaus werden auch schon vermehrt zwei Schiedsrichter eingesetzt und auch ein Anstieg an Zusehern ist zu verzeichnen.“