Die Feldkirchen Juniors gehen mit Zuversicht und zwei neuen Leuten ins Frühjahr

Auch in der 2. Klasse D wird derzeit ein paar Monate aufgrund der alljährlichen Winterpause keine Spiele ausgetragen. In dieser Liga, welche sich aus B-Mannschaften von Regionalliga-, Kärntnerliga-, und Unterliga-Clubs zusammensetzt, stehen auf dem achten Zwischenrang die SV M&R Feldkirchen Liga Juniors. 21 Punkte konnten die Jungs aus dem Glantal bereits auf ihr Konto verbuchen. Da auf den dritten Platz nur acht Punkte fehlen, ist also für sie noch alles drinnen.

Leistungsgerechtes Abschneiden in der Hinrunde

Noch in der letzten Saison standen die Feldkirchner, damals noch in der 2. Klasse B, im oberen Mittelfeld. Deshalb war die Erwartungshaltung beim Club vor der Saison groß. Dieses Jahr ist man aber doch, auch aufgrund von nur elf Teilnehmern in der 2. Klasse D, eher unten angesiedelt. „Nach fünf oder sechs Partien habe ich erkannt, dass diese neue Liga spielerisch viel stärker ist. Deshalb belegen wir auch leistungsgerecht diesen achten Rang.“, analysiert der Coach der Feldkirchen Juniors, Michael Lattacher, nüchtern. „Super wäre, wenn wir zum Ende hin einen Podestplatz in der Tabelle erreichen könnten.“ Hauptziel des Vereines ist es aber, die jungen Spieler weiterzuentwickeln und an die Kampfmannschaft heranzuführen. Dieser Ambition wolle man natürlich auch weiterhin nachgehen. „Wir blicken schon ein wenig über den Tellerrand hinaus, indem die Juniors gemeinsam mit der U17 trainiert. Schließlich werden einige U17-Spieler nachrücken.“, erklärt der Trainer ambitioniert.

Mit neuen Leuten in das Frühjahr

Bevor es im März aber wieder weitergeht, wird bis dahin noch ordentlich vorbereitet. Dreimal die Woche trainiert Lattacher seine Schützlinge, einmal davon in der Halle und zweimal am Kunstrasen. Zuvor mussten die Spieler eigenständig ein Lauftraining absolvieren. Damit der Club aus Feldkirchen im Frühling sein Ziel, einen Podestplatz zu erreichen, schafft, wurden auch ein paar Transfers getätigt. Zum einen kommt vom SV St. Urban Philipp Ebner, zum anderen vom SV Kraig Mirel Mujkic. „Verlassen haben uns Gentrid Krasniqi, der zu Donau Klagenfurt wechselt und Philipp Brandstätter, der sich Moosburg anschließen wird.“, gibt Lattacher noch bekannt.

2. Klasse D als Plattform für junge, motivierte Spieler

Diese 2. Klasse D wird nach einem neuen Prinzip ausgetragen. Es spielen dort nämlich keine kleineren unterklassigen Vereine, sondern nur 1b-Mannschaften. Angesprochen auf die Zufriedenheit dieses Prinzipes erzählt Lattacher: „Zuerst war ich ein wenig skeptisch, aber es hat sich dann sehr positiv entwickelt. Die Spielstärke der Teams ist sehr groß, weil eben größtenteils nur junge, ambitionierte Spieler teilnehmen, die die Möglichkeit von Weiterbildung nutzen wollen. Das zeigt sich auch in der Qualität der Spiele, sodass in den Partien schon vermehrt zwei Schiedsrichter eingesetzt werden, was für zweite Klassen sonst eher unüblich ist. Ich denke, aufgrund der medialen Werbung für diese Liga werden sich in den kommenden Jahren sicher noch einige Vereine dazu entschließen, in dieser Klasse mitzuspielen. Sie ist eine perfekte Plattform für Kicker nach der U17.“

Weiter geht’s dann für die SV Feldkirchen Juniors am 19. März. An diesem Tag muss man eine Auswärtsreise nach St. Stefan antreten und dort um drei Punkte kämpfen.

