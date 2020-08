Frantschach und ASV 1b trennen sich mit torreichem Unentschieden

Details Montag, 03. August 2020 17:35

In der ersten Runde der 2. Klasse D kam es zum Aufeinandertreffen des FC Frantschach und dem ASV 1b. Keine guten Voraussetzungen herrschten vor diesem Spiel bei den Lavanttaler, konnte man doch erst seit drei Wochen am heimischen Sportplatz trainieren. Dieser wurde rundumsarniert und hochwassersicher gemacht, wie Trainer Bernhard Jantschgi erzählte. Am Ende sollte es aber für einen Punktegewinn reichen.

Erste Hälfte gehörte den Gästen

Die Gäste aus Klagenfurt erwischten an diesem Sonntag den besseren Start und dominierten die ersten 45 Spielminuten. Frantschach tat sich ob des Trainingsrückstandes schwer und kam zu fast keinen Torgelegenheiten. Anders die Situation bei den Gästen, die eine Vielzahl an Chancen vorfanden, jedoch lediglich ein 1:0 mit in die Kabine nehmen konnten. In der 33. Spielminute profitierten die Gäste von einem Abwehrfehler und Androw Gergis erzielte das 0:1.

Gerechtes Remis

Nach dem Seitenwechsel starteten wieder die Gäste besser und erzielten prompt in der 48. Spielminute den Treffer zum 0:2 durch Luca Pichler. Dies sollte für die Frantschacher allerdings ein Weckruf sein, die von da an das Spielgeschehen übernahmen. Nur wenige Sekunden nach diesem Treffer gelang durch Markus Vallant der 1:2 Anschlusstreffer. Das Werkl rollte jetzt bei den Frantschachern und bis zur 53. Spielminute drehte man die Partie und ging durch Tore von Hajric und abermals Markus Vallant mit 3:2 in Führung. Frantschach war jetzt besser und doch sollte den Gästen der nicht unverdiente Ausgleich gelingen. In der 82. Spielminute profitierte man von einem billigen Ballverlust und Felix Marko konnte im Nachsetzen den Keeper der Hausherren bezwingen und den Endstand von 3:3 herstellen.

Bernhard Jantschgi, Trainer FC Frantschach: "Bei uns wurde der Platz umgebaut und wir bekamen erst vor drei Wochen Strom und Kanal. Wir konnten daher nicht richtig trainieren und sind etwas im Rückstand. Der ASV war heute in der ersten Hälfte besser und hätte höher führen können, danach waren wir besser und drehten die Partie. Am Ende finde ich, war es ein gerechtes Remis."

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten