Preitenegg feiert Derbysieg gegen Maria Rojach

Zum Auftakt der Meisterschaft in der 2. Klasse D kam es bereits zu einem wahren Spitzenspiel. Der TSV Preitenegg, Tabellenführer der abgebrochenen Meisterschaft empfing den Dritten, den SV Maria Rojach. Das Stadio delle Alpi in Preitenegg war trotz des nicht sehr einladenden Wetters gut gefüllt und alles war angerichtet.

Einmal Tor, Einmal Alu

Beide Mannschaften starteten etwas vorsichtig in dieses Spiel, keiner wollte zu früh einen Fehler riskieren. Preitenegg schaffte es allerdings als ersters diese Hemmschwelle zu übertreten und kam nach gut zehn Minuten immer besser in die Partie und wurde immer feldüberlegener. Maria Rojach kämpfte hingegen mit dem Verletzungsteufel. Mit Armin Leitner und Lukas Holzer musste Trainer Reinhard Puggl bereits nach 20 Minuten zwei Verteidiger ersetzen. Die Angriffe der Hausherren wurden in der Folge immer konkreter. Nach gut einer halben Stunde wurde Christoph Dohr schön freigespielt, er scheiterte jedoch allein vor dem Gastekeeper am langen Pfosten. Maria Rojach kam selten zu gefährlichen Angriffsaktionen, am ehesten noch bei einer abgerissenen Flanke, die am Ende Fabrice Theuermann jedoch auch keine großen Probleme bereiten sollte. Kurz vor der Pause, als die Gäste sich fast schon mit einem torlosen Remis in die Pause gerettet hätten wurde eine Unachtsamkeit von Benjamin Krappinger eiskalt bestraft. Nach einem Angriff über links vergaß die Rojach Defensive auf den Torjäger im Rückraum, der problemlos, freistehend zum 1:0 einschoss.

Kurioses Tor besiegelt Rojachs Niederlage

Nach dem Seitenwechsel kam es zur besten Phase der Gäste. Man probierte es nun mit schnelleren Kombination und gewann im Mittelfeld mehr Zweikämpfe, so kam man auch zu mehrer Angriffsversuchen. Am Ende schaute trotz Feldüberlegenheit nur eine Großchancen durch Daniel Mattl heraus, dessen wuchtiger Kopfball verfehlte das Tor jedoch knapp. Nach 67 Minuten kam es zu einer strittigen Situation. Der Gästekeeper konnte den Ball nicht festhalten, rettete ihn jedoch vor oder nach der Linie? Zuerst schien das Spiel weiterzulaufen, doch der Linienrichter, der eigentlich ungünstig Stand signalisierte Tor. Torschütze Krappinger und 2:0 für die Hausherren. Danach kam wieder die Klasse von Preitenegg zum Vorschein. Defensiv ließ man quasi nichts mehr anbrennen und offensiv sorgte man immer wieder für Gefahr. Heikel wurde es nur mehr einmal als es Elferalarm gab. Ein Rojacher Stürmer soll getroffen worden sein, der Schiedsrichter stand gut und sah dies jedoch anders. Nachdem man in der zweiten Hälfte zudem weitere zweimal an Aluminium scheiterte, setzte Altstar Christoph Dohr den Schlusspunkt. Nach einer schnellen Passkombi setzte er sich gegen zwei Verteidiger durch und ließ alleine vor dem Tor dem Gästekeeper keine Chance und stellte den Endstand von 3:0 her. Am Ende ein verdienter Sieg der Hausherren, die dadurch gleich im ersten Spiel ihre Titelambitionen unterstrichen.

