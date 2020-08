Maria Rojach bezwingt KAC 1b und feiert den ersten Heimsieg

Details Sonntag, 09. August 2020 21:59

In der zweiten Runde der 2. Klasse D stand am Sonntagnachmittag die Begegnung zwischen dem SV Maria Rojach und dem KAC Juniors am Programm. Maria Rojach stellte sich in der Coronapause neu auf und geht nun den Weg mit jungen einheimischen Spielern und ohne Legionäre. Zum Auftakt setzte es prompt eine 3:0 Niederlage in Preitenegg. Zu Hause sollten nun die ersten drei Punkte her, gegen junge Klagenfurter Atlethiker, die doch überraschend die erste Partie gegen die SG Magdalensberg/Poggersdorf verlierten.

Viel Hitze, wenig Highlights

Die erste Hälfte am Maria Rojacher Sportplatz machten den 22 Akteuren doch zu schaffen. Bei schwüler Hitze taten sich beide Teams sehr schwer und es entwickelte sich vorerst keine gute Partie. Die Defensivreihen standen relativ gut und machten ihre Arbeit sehr sauber, daher waren große Torszenen mangelware. Das Spiel war überschattet von vielen technischen Fehlern, Fehlpässe und Mitnahmefehler standen im Vordergrund. Die zwei besten Chancen ließ Maria Rojach Neuerwerbung Christian Leitner liegen, die KAC Juniors scheiterten einmal am Aluminium.

20 Minuten reichten den Hausherren

Nach dem Seitenwechsel kam Maria Rojach motiviert und wie ausgewechselt aus der Kabine. Kurz nach Wiederanpfiff erlief Christian Leitner einen weiten Ball, legte zurück auf Christoph Paier, den Schuss konnte der Gästekeeper Florian Magnes, der ein gutes Spiel machte noch abwehren. Beim Abstauber von Christopher Mattl war er allerdings machtlos. Nur wenig später hatte Christoph Paier bei einem schnellen Angriff über rechts viel Platz. Er bediente Christian Leitner optimal, der zum 2:0 für die Hausherren verwertete. Maria Rojach war nun klar besser und hatte nach einer Großchance von Christian Leitner das 3:0 am Fuß. Doch mit dem ersten Sieg vor Augen wurde man in den letzten 20 Minuten nervös. Plötzlich stand man sehr tief und wollte die Führung über die Zeit bringen. Die Gäste aus Klagenfurt hatten nun mehr vom Spiel und drängten auf den Anschlusstreffer, der auch gelingen sollte. In der 80. Spielminute war Junuz Jahic nach einer Ecke im Strafraum völlig blank und verwertete zum 2:1. Am Ende brachte Maria Rojach die Führung aber doch ins Ziel und feierte einen im Großen und Ganzen verdiente 2:1 Sieg.

Beste Spieler: Arnold Leitner, Armin Koller (Verteidiger) bzw. Florian Magnes (TW)

