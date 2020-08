Punkteteilung im Derby zwischen St. Paul und Maria Rojach

Details Sonntag, 16. August 2020 08:09

Es war die dritte Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse D und beim ASC St. Paul fieberte man dem ersten Saisonderby entgegen. Zu Gast in St. Paul waren die Nachbarn des SV Maria Rojach. Nur wenige Kilometer liegen zwischen den zwei Orten und da auch noch beide Mannschaften mit einem 2:1 Sieg in der letzten Runde Selbstvertrauen tankten war für viel Brisanz gesorgt.

Gutes Fussballwetter, viele Zuseher

Bedeckter Himmel und angenehme Temperaturen bescherte nicht nur den Fussballern optimale Verhältnisse sondern lockte auch gut 350 Zuseher auf den Sportplatz in St. Paul. Ins Spiel selbst fanden die Hausherren besser und versuchten mit viel Tempo und gutem Pressing die Gäste vor Probleme zu stellen. Maria Rojach hatte jedoch ein Mittel parat und überstand die stürmische Anfangsphase der Hausherren. Chancen waren in der ersten halben Stunde auf beiden Seiten mangelware. Hier ein Eckball, da ein Eckball aber jedoch ohne große Probleme für die beiden Hintermannschaften. Als es in Richtung Pause ging wurde Maria Rojach etwas mutiger und hatte etwas Feldüberlegenheit. Promt in diese Phase fiel der erste Treffer des Spiels für den ASC St. Paul. Maria Rojach bekam einen Angriff über die rechte Seite nicht verteidigt, die scharfe Hereingabe prallte von der Brust eines Verteidigers ab und Manuel Wiesenbauer, der eingelaufen kam, hämmerte den Ball unhaltbar aus kurzer Distanz zur 1:0 Führung ein. Die folgenden Angriffsversuche der Gäste blieben erfolglos und somit ging es mit einer knappen 1:0 Führung der Heimischen in die Halbzeit.

Vergebene Siegchancen hüben wie drüben

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste von Beginn an das bemühtere Team und begann langsam zu drücken. St. Paul verteidigte gut und versuchte sich immer wieder mit Kontern. Maria Rojach kam zu zwei, drei guten Angriffen, die St. Paul im letzten Moment noch verteidigen konnte und die Hausherren selbst ließen durch Manuel Wiesenbauer eine Riesenchance auf die wohlmöglich Vorentscheidung aus. Nach 65 Minuten war es dann soweit, Maria Rojach gelang der nicht unverdiente Treffer zum 1:1 Ausgleich. St. Paul konnte einen Angriff von Maria Rojach nur kurz klären und Christopher Mattl zog von der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel unhaltbar im St. Pauler Gehäuse. Es sollte eine brisante Schlussphase folgen, in der Dominik Goriupp im Tor der Gäste einen Elfmeter hielt und Maria Rojach durch Leitner und Paier zwei Großchancen liegen ließ. Am Ende gab es eine gerechte Punkteteilung, wobei ein Sieg auf beiden Seiten möglich gewesen wäre.

Die Besten: Manuel Wiesenbauer (MF), Robert Kienzl (VT) bzw. Stefan Gritzner (VT), Pascal Mörtl, Christopher Mattl (MF)

