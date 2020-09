Maria Rojach feiert soliden Sieg gegen SG Magdalensberg/Poggersdorf

Details Montag, 31. August 2020 20:59

Die fünfte Runde der 2. Klasse D brachte das Duel zwischen der SG Magdalensberg/Poggersdorf Youngstars und dem SV Maria Rojach mit sich. Während die Hausherren zwei der ersten vier Spiele gewinnen konnten, sind die Gäste seit der Auftaktniederlage ungeschlagen. Am Ende sollten diesmal erneut die Gäste ungeschlagen bleiben und drei Punkte entführen.

Entscheidung fiel auf Schlammschlacht

Das Spiel im Sportzentrum Poggersdorf begann mit gut einer Viertelstunde Verspätung, da lange nicht klar war, ob am Kunstrasen oder am Hauptfeld gespielt werden soll. Am Ende traf der Schiedsrichter die Entscheidung, dass das Hauptfeld bespielbar ist. Obwohl die Tribünenseite mit Lacken übersät und daher diese Entscheidung fragwürdig war. Nichtsdestotrotz wurde versucht Fussball zu spielen und das gelang den Gästen eindeutig besser. Bereits nach drei Minuten erzielte Daniel Mattl via langer Innenstange, nach idealem Lochpass das 0:1 für die Gäste. Maria Rojach hatte in der Folge das Spiel klar im Griff, ohne dabei glänzen zu müssen. Nach 25 Minuten erhöhten die Rojacher nach einem Eckball und anschließendem Kopfball von Daniel Mattl auf 0:2. Die Hausherren konnten kaum gefährlich werden und somit ging es mit einem 0:2 in die Pause.

Souverän zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spiel. Heimtrainer Rupitsch versuchte zwar mit einem Doppeltausch zur Halbzeit und einem Dreifachtausch nach gut einer Stunde daran etwas zu ändern, die Gäste waren an diesem Tag aber zu routiniert. Maria Rojach hatte somit auch im zweiten Durchgang weitestgehend alles im Griff und legte zwei wunderbare Tore nach. Zuerst traf in der 62. Spielminute Außenverteidiger Stefan Gritzner, nachdem er einen Pass abfing, den Raum vor sich nutzte und sich schlussendlich nach Hilfspass mit Daniel Mattl gegen den letzten Verteidiger durchsetzte. Allein vor dem Tor bewies er Übersicht und versenkte den Ball im langen Eck zum 0:3. Den Schlusspunkt setzte Christopher Mattl, der in der 83. Spielminute einen verhängten Foulelfmeter milimetergenau ins rechte Kreuzeck zimmerte. Somit gewannen am Ende die Lavanttaler in Poggersdorf gegen ein Heimteam, dass an diesem Tag mit Sicherheit nicht auf der Höhe war, ohne ans Leistungsmaximum gehen zu müssen.

Die Besten: Stefan Gritzner (VT), Daniel Mattl (ST) bzw. Keiner

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten