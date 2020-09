St. Paul lässt in Klagenfurt Federn liegen

Details Montag, 07. September 2020 17:04

Die sechste Runde der 2. Klasse D brachte die Begegnung zwischen dem KAC 1b und dem ASC St. Paul mit sich. Die Hausherren konnten in der letzten Runde endlich den ersten Sieg einfahren und in Frantschach gleich mit 7:0 viel Frustbewältigung betreiben. St. Paul hingegen befindet sich nach dem Sieg gegen den Tabellenführer aus Preitenegg vom letzten Wochenende ebenfalls im Aufwind und war aufgrund der Tabellensituation doch zu favorisieren.

Standardtor dreht erste Hälfte

Die Gäste aus St. Paul, die mit breiter Brust anreisten, kamen sehr gut ins Spiel und waren vom Start weg die bessere Mannschaft. Man fand sogar drei gute Torchancen vor, die man allerdings liegen ließ bzw. am gegnerischen Keeper scheiterte. In der 32. Spielminute gab es dann Freistoß für die Hausherren. Nach der daraus resultierenden Freistoßflanke war in der Mitte Patrick Leger zur Stelle und köpfte zum 1:0 ein. St. Paul ließ sich dadurch etwas beirren und die jungen KACler kamen nun besser ins Spiel. Zur Pause sollte es dennoch beim 1:0 bleiben.

10 Klagenfurter schaffen den Sieg

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste ebenfalls per Standard ausgleichen. Nach einem Eckball köpfte Robert Kienzl den Ball zum 1:1 ins Tor. Nur fünf Minuten später ließ man bei einer Großchance die Chance liegen, das Spiel nochmals auf die Seite der Lavanttaler zu bringen. In der Folge waren die Klagenfurter aber laufreudiger und wollten den Sieg mehr. Einen kurzen Dämpfer gab es, als Maximilian Trachmann in der 70. Spielminute nach einem taktischen Foul mit der zweiten Gelben Karte vom Feld musste. Doch im Gegenzug bekam man einen Elfmeter zugesprochen. Diesen konnte Martin Lichtenegger im Tor der Gäste zwar an die Latte lenken, beim Nachschuss vom Schützen Maximilian Watscher war er allerdings chancenlos. In der Schlussphase ließ die junge Partie der Klagenfurter nichts mehr anbrennen und war den Gästen vor allem im körperlichen Bereich überlegen.

Chris Stempfer, Sektionsleiter ASC St. Paul: "Es war für die KAC 1b ein verdienter Sieg. Sie waren vor allem ab 15 Minuten vor der Pause läuferisch besser, haben mehr gekämpft und hatten die bessere Körpersprache. Sie waren auch mit einem Mann weniger noch besser und haben deshalb zurecht gewonnen."

