Maria Rojach feiert Derbysieg gegen Preitenegg und holt sich die Tabellenführung

In der achten Runde der 2. Klasse D kam es am Sonntagvormittag zum Showdown in Maria Rojach. Der SV Maria Rojach, seit der zweiten Runde unbesiegt empfing den Tabellenführer, den TSV Preitenegg. Die Heimischen verloren das erste Spiel in Preitenegg klar mit 3:0, konnten seitdem allerdings alle Spiele gewinnen und mussten sich nur in der dritten Runde in St. Paul mit einem Remis begnügen. Preitenegg reiste als Tabellenführer an, musste allerdings in St. Paul bereits eine Niederlage einstecken und sich zudem in Annabichl mit einem Remis begnügen. Dennoch waren die Gäste, die als großer Titelkandidat gelten vor diesem Spiel leicht vorne zu sehen.

Komfortable Pausenführung

Das Spiel in Maria Rojach wurde vor einer gut gefüllten Kulisse geführt und hielt was ein Derby versprach. Es war eine hart umkämpfte Partie, die aber meist im Rahmen des Fairen blieb. Die Hausherren mussten bereits nach zehn Minuten erstmals wechseln, als sich Faruk Bajraktarevic ohne Fremdeinwirkung verletzte. Leichte Erinnerungen wurden bei den Hausherren wach, den auch in der ersten Begegnung musste man bereits nach 20 Minuten zweimal verletzungsbedingt wechsel. Doch Maria Rojach nahm diesmal den Kampf an und konnte auch für spielerische Momente sorgen. So auch in der 20. Spielminute. Nach einem Zuckerpass von Armin Leitner, nach Ballgewinn im Mittelfeld zog Pascal Mörtl vom 16ner ab und traf ins lange Eck zur nicht unverdienten 1:0 Führung. Es war wie erwähnt eine hart umkämpfte Partie, in der Maria Rojach durch wenige spielerische Szenen sich einen Vorteil erarbeitete. Nach gut einer halben Stunde wurde Christopher Mattl im Strafraum gelegt, den verhängten Strafstoß verwertete Florian Puggl zur 2:0 Führung. Aus dem Spiel ging beim Tabellenführer aus Preitenegg nicht viel, doch die Standards sorgten dafür umso mehr für Gefahr. Christoph Eneo verpasste zweimal knapp nach Eckball per Kopf ein Tor. Den Schlusspunkt der ersten Häfte setzte Nace Ceru, der nach einem Angriff über rechts in der Mitte frei zum 3:0 einschießen konnte.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste aus Preitenegg mehr und Maria Rojach konnte nur mehr für wenige Entlastungsangriffe sorgen. Trotzdem verabsäumte man es zweimal den Sack mit einem vierten Treffer endgültig zuzumachen. So kam in der 74. Spielminute Christoph Eneo nach einem weiteren gut getretenen Eckball erneut frei zum Kopfball. Diesmal machte er es besser und sorgte für den 3:1 Anschlusstreffer. Maria Rojach wehrte sich in der Folge mit allem was noch im Köcher war gegen einen weiteren Gegentreffer, vergeblich, denn Preitenegg sollte erneut zuschlagen. 88 Minutne waren auf der Matchuhr, als Bernhard Grässl einen Angriff über rechts zum 3:2 abschloss. Die Schlussphase versprach Spannung, doch Maria Rojach konnte nach einem kurzen Eckball einen weiteren herausholen und somit viel Zeit von der Uhr nehmen und auch Tempo aus dem Spiel. In der selben Angriffssituation traf schlussendlich zuerst Elias Sarny nur den Pfosten, ehe Christoper Mattl mit einem Schuss über den weit vor dem Tor stehenden Keeper der Gäste das Spiel mit dem Treffer zum 4:2 endgültig entscheiden konnte.

Die Besten: Dominik Goriupp (TW), Arnold Leitner (VT), Pascal Mörtl (MF) bzw. Christoph Eneo (VT), Alex Berchtold (VT), Christoph Dohr (MF)

