Preitenegg erfüllt Pflichtaufgabe am Ende klar und schenkt Frantschach sechs Buden ein

Details Montag, 05. Oktober 2020 11:18

In der zehnten Runde der 2. Klasse D musste der FC Frantschach den Weg zum großen Favoriten, dem TSV Preitenegg antreten. Preitenegg ist vor allem zu Hause eine Macht, gewann dort bisher alle Spiele souverän und zählt nicht nur deswegen und wegen dem zweiten Tabellenplatz zu den Favoriten auf den Aufstieg. Im Derby scheint zwar immer alles möglich sein, doch vor diesem Spiel war der Spruch wohl ad acta zu legen. Frantschach holte bisher erst einen Punkt und liegt abgeschlagen am letzten Tabellenplatz. Daher war alles andere als ein Sieg der Hausherren bereits vor dem Spiel kaum vorstellbar.

Preitenegg tut sich schwer

Frantschach reiste ins Stadio delle Alpi mit dem Plan, es dem Favoriten so schwer wie möglich zu machen und stand von Beginn an sehr tief. Zudem musste man im Tor auf den 45 Jährigen Gernot Pietschnig zurückgreifen, der eine überragenden Partie machen sollte. Preitenegg hatte wie zu erwarten alles im Griff, ließ Defensiv nichts anbrennen tat sich aber vorerst im Angriffsdrittel sehr schwer. Frantschach machte die Räume eng und ansonsten verhinderte Pietschnig im Tor einen Gegentreffer. Erst kurz vor der Pause konnte Preitenegg den Bann brechen. Nach einer der unzähligen Eckbälle verwertete Alex Berchtold einen Abpraller aus gut 20 Metern ins kurze Eck.

Entscheidung bald gefallen

Nach dem Seitenwechsel tat sich Preitenegg mit der Führung im Rücken leichter und zog davon. Zuerst erhöhte Benjamin Krappinger nach einem Standard auf 2:0 ehe Christian Ragger mit einem sehenswerten Schuss ins lange Kreuzeck auf 3:0 stellte. In der 59. Spielminute verwertete zudem Jürgen Brunner einen Foulelfmeter zum 4:0. Die Partie war damit längst entschieden. Frantschach hatte absolut keine Chance mehr und Preitenegg erhöhte durch Clemens Kreuzer und Daniel Grillitsch noch auf 6:0. Zudem verhinderte zweimal das Aluminium weitere Treffer der Hausherren.

Christoph Eneo, Spielertrainer TSV Preitenegg: "Wir haben uns am Anfang gegen tief stehende Frantschacher schwer getan im letzten Drittel. In der zweiten Hälfte haben wir dann die Tore gemacht und am Ende sicher und verdient in dieser Höhe gewonnen. Meinen Respekt muss ich Gernot Pietschnig aussprechen, der mit 45 Jahren und ohne Training eine wahnsinns Partie im Tor der Frantschacher gespielt hat."

Die Besten: Jürgen Brunner (VT), Daniel Grillitsch (MF) bzw. Gernot Pietschnig (TW)