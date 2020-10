Frantschach erlämpft sich ein Remis gegen Magdalensberg

Details Montag, 12. Oktober 2020 09:39

Am Sonntag stieg im Zuge der elften Runde der 2. Klasse D am Frantschacher Sportplatz das Duell zwischen dem FC Frantschach und der SG Magdalensberg/Poggersdorf Youngstars statt. Für den FC Frantschach ist die bisherige Saison eine zum Vergessen. Nach Problemen mit dem Sportplatz im Sommer und einem verspäteten Trainingsstart holte man bisher nur ein mikriges Pünktchen. Zuletzt avancierte man immer mehr zur Schießbude der Liga. Die Gäste aus Klagenfurt sind in dieser Saison als Wundertüte zu bezeichnen. Überraschenden Siegen stehen teilweise überraschend hohe Niederlagen gegenüber.

Torwartproblem als Glück für Frantschach

Bei den Hausherren musste wie bereits in der Woche zuvor der 45 Jährige Gernot Pietschnig im Tor aushelfen, weil der Stammkeeper weiterhin nicht zur Verfügung steht. Wie bereits in der letzten Woche sollte er auch dieses Mal wieder eine hervorragende Partie machen. Das Spiel selbst war auf dem tiefen Grün in Frantschach von Beginn an sehr kampfbetont. Magdalensberg/Poggersdorf war um den Tick besser und hatte auch die besseren Chancen. Frantschach versuchte aber mit viel Kampfgeist dagegenzuhalten. In der 16. Minute gingen dann aber die Gäste nicht unverdient in Führung. Valerian Pichler ließ Pietschnig mit einem satten Schuss ins Eck keine Chance. Die Gäste hatten auch weiterhin gute Möglichkeiten doch immer wieder fanden sie in Gernot Pietschnig ihren Meister bzw. scheiterten am eigenen Unvermögen.

Frantschach krallt sich den Punkt

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen, es war aber zu erkennen, dass sich Frantschach auf die Bedingungen immer besser einstellen konnte und auch als das fittere Team wirkte. Daher ließ Magdalensberg/Poggersdorf ein wenig nach und Frantschach konnte besser ins Spiel kommen und sogar noch den Ausgleich schaffen. Nach einem Eckball brachten die Gäste den Ball nicht ordentlich Weg und Stefan Dreier versenkte die Kugel schlussendlich per Kopf im Tor von Dominik Ronegger. Somit konnte sich Frantschach am Ende den zweiten Punkt der Saison erkämpfen.

Bernhard Jantschgi, Trainer FC Frantschach: "Magdalensberg/Poggersdorf war heute schon die bessere Mannschaft und hatte die besseren Chancen. Wir waren aber kämpferisch stark und hatten am Ende mehr Kraft. Wenn man das leere Tor nicht trifft, ist man selber schuld. Somit ist es für mich am Ende ein gerechtes Remis."

Die Besten: Gernot Pietschnig (TW), Stefan Dreier (ST) bzw. Maximilian Rupitsch (ST)