St. Paul fertigte Frantschach im Derby ab

In der 14. Runde der 2. Klasse D stand das Lavanttaler Derby zwischen dem ASC St. Paul und dem FC Frantschach am Programm. Die Hausherren gingen als klarer Favorit in dieses Spiel. Im Rennen um den Aufstieg ist man nach wie vor dabei und seit dem Wechsel zu Alexander Selecov als Trainer konnten die St. Pauler alle Spiele gewinnen. Die Frantschacher reisten als Tabellenletzter ins Untere Lavanttal an, konnten aber zuletzt immerhin den Tabellenführer aus Maria Rojach lange ärgern.

St. Paul zu dominant

Die St. Pauler gingen mit der nötigen Spannung und konzentriert in dieses Spiel. Damit ließ man den Frantschachern von Beginn an keine Chance. Es dauerte bis zur elften Minuten, ehe die Hausherren erwartungsgemäß in Führung gingen. Manuel Wiesenbauer hieß der Torschütze zum 1:0. St. Paul machte weiter und Maximilian Polli traf nach 15 Minuten zum 2:0. Frantschach hatte den Hausherren nicht viel entgegenzubringen und verzeichnete nicht einmal einen Torschuss. DreiTore von Philipp Holzbauer und zwei weitere von Manuel Wiesenbauer, darunter ein Foulelfmeter, besorgten die klare 7:0 Pausenführung. Die Partie war damit längst entschieden.

Im zweiten Durchgang spielten weiterhin nur die St. Pauler. Auch wenn in der einen oder anderen Situation der letzte Nachdruck fehlte, die Frantschacher konnten weiterhin für keine Gefahr in der Offensive sorgen. St. Paul erspielte sich weiterhin Torchancen, doch die Effektivität ließ im Vergleich zur ersten Hälfte etwas nach. Die beiden Torjäger der St. Pauler, Manuel Wiesenbauer und Philipp Holzbauer trugen sich dennoch nochmals in die Torschützenliste ein und besiegelten den am Ende klar und eindeutig ausfallenden 9:0 Erfolg.

Chris Stempfer, Sektionsleiter ASC St. Paul: "Wir haben heute wieder guten Fussball gespielt. Wir haben von Beginn an Druck gemacht und wollten den Sieg unbedingt und auch den hohen Sieg wollten wir. Dieser war heute nie in Gefahr. Frantschach war nie in der Lage mit Torchancen gefährlich zu werden und wir haben vor allem in der ersten Hälfte den Großteil unserer Chancen genützt. In der zweiten Hälfte waren wir dann wieder etwas fahrlässiger mit den Chancen, dennoch ein pauschallob an die gesamte Mannschaft, die ein sehr gutes Spiel gezeigt hat."