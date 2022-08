Klagenfurter 1b-Derby geht an die SAK Amateure!

Details Sonntag, 07. August 2022 14:36

In der dritten Runde der 2. Klasse D stand ein Derby am Programm. Die SAK Amatuere erwarteten zu Hause in Welzenegg den Annabichler Sportverein 1b. Die beiden Mannschaften, die nur fünf Minuten trennt, lieferten sich ein Duell, welches am Ende die SAK Amateure für sich entscheiden konnten. Gleich vier Mal netzten sie, während die Gäste nur einmal jubeln konnten. Derbysieg also für den SAK.

Kurz vor der Pause ging's los

Vor gut 50 Zuschauern begann die Partie mit einem Abtasten beider Mannschaften. Zu Beginn dieses Derbys kam noch keine Mannschaft zwingend vors Tor. Erst in der 36. Minute traf dann Jure Loboda für den SAK zum ersten Mal dieser Begegnung. Auch die Gäste aus Annabichl wachten auf und so war die Partie zwei Minuten später durch Fabio Primig wieder ausgeglichen. Unbeirrt durch diesen Ausgleichstreffer brachte Noah Lupar den Ball kurz vor dem Halbzeitpfiff, zu einem psychologisch sehr wertvollen Zeitpunkt, erneut im Tor der Gäste unter.

SAK entscheidet Spiel in der Schlussphase

Lange blieb es bei diesem 2:1-Zwischenstand. Die Gäste aus Annabichl waren nur einen Treffer vom Ausgleich entfernt, doch sie brachten die Kugel trotz einer Topchance nicht im Netz unter. So kam es wie es kommen musste und erneut war es Noah Lupar, der für die SAK Amateure zur Vorentscheidung traf. Wieder waren es, so wie in der ersten Hälfte, genau 36 Minuten, bis der erste Treffer fiel. Schließlich war es dann Ahmed Abdulhadi der nur vier Minuten später den Deckel draufmachte und den 4:1-Endstand für den SAK markierte. Mit sieben Punkten in den ersten drei Matches kann die Amateurmannschaft des Regionalligisten also nicht unzufrieden sein. Bei der 1b des Annabichler Sportvereins sieht es hingegen anders aus. Null Punkte nach zwei Spielen – das hätten sie sich anders vorgestellt.

Herwig Hobisch, Trainer SAK Amateure:

„Zu aller erst möchte ich unseren Spieler Jure Loboda gratulieren. Nachdem unser Führungsspieler gerade Vater geworden ist, hat er sein Tor für seine Tochter erzielt. Zum Spiel kann ich sagen, dass es eigentlich ein Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten war. Wir haben zwar das Spiel bestimmt, trotzdem war es aber knapp bis 80. Minute. Annabichl hatte eine Riesenchance auf den Ausgleich, jedoch hätten wir schon vorher das 3:1 schießen können. Hervorheben möchte ich aber auch die Qualität dieser Liga. Dadurch, dass diese 2. Klasse D nur aus 1b-Mannschaften von oberen Ligen besteht, können sich hier viele junge Spieler beweisen und ihre Klasse zeigen. Dies wirkt sich enorm auf die Qualität aus, welche teilweise besser ist, als jene in diversen ersten Klassen. Der KFV hat hier tolle Arbeit gemacht.“

Weiter geht’s nächstes Wochenende für die SAK Amateure auswärts gegen die 1b des Kärntnerligisten und Cupgewinner Köttmannsdorf. Die Annabichler hoffen zu Hause das erste Mal gegen den SC Landskron 1b anzuschreiben.