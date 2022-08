Aufholjagd nicht geglückt! St. Jakob/Ros. 1b unterliegt Annabichl 1b

Details Montag, 22. August 2022 09:00

Die 2. Klasse D bringt immer wieder aufs Neue viele aufregende Partien mit sich. So auch an diesem Sonntagvormittag, als der Annabichler Sportverein 1b zuhause auf den SV St. Jakob/Ros. 1b traf. Eine Führung für die Gastgeber, die fast ins Wanken kam, schlussendlich aber doch drei Punkte einbrachte, war das, was diese Partie in sich hatte.

Brisanter Start von Annabichl

Gut 40 Zuschauer am Sportplatz in Annabichl sahen dabei zu, wie ihre Heimmannschaft zu Beginn da Zepter in die Hand nahm. Sebastian Kraxner eröffnete dabei bereits in der vierten Minute das Spiel und brachte seine Mannen mit 1:0 in Front. Kurz darauf bescherte Daniel Hafner das zweite. Als in der 17. Minute dann erneut Sebastian Kraxner zu seinem zweiten und den insgesamt dritten Treffer seiner Mannschaft verwandelte, schien eigentlich klar zu sein, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickeln würde. Die Gastgeber drückten auch noch auf das vierte, welches aber vor der Halbzeit nicht mehr gelang.

St. Jakob kommt ran, verliert aber dann doch

Schmerzhaft natürlich, nach 20 Minuten schon 3:0 hinten zu liegen. Dass hier noch viel passieren würde, konnte zu diesem Zeitpunkt keiner ahnen. So war dieser Drei-Tore-Vorsprung auch der Halbzeitstand und dann kam die Zeit von St. Jakob. Die Gäste drehten auf und konnten diesen Schwung in der 60. Minute schließlich in ein Tor durch Pascal Klemenjak ummünzen. Den Anschluss stellte zwölf Minuten später Michael Baumgartner her und so trennten die beiden Teams nur noch ein Tor. Der Ausgleich lag in der Luft. In den übrigen 20 Minuten wollte dieser Treffer jedoch nicht mehr auf Seiten der Rosentaler fallen. Die Aufholjagd wurde endgültig zunichte gemacht, als kurz vor Schluss Arash Mirzai für die Klagenfurter traf und somit den 4:2-Endstand markierte. Durch diesen Sieg trennen sich die beiden Tabellennachbarn und die zweite Garnitur des Annabichler Sportvereins klettert auf den vierten Tabellenrang. St. Jakob/Ros. 1b verweilt hingegen weiterhin mit vier Punkten am vorletzten Rang.

Lothar Wegner, Trainer St. Jakob/Ros. 1b:

„Anfänglich hatten wir große Schwierigkeiten in dieser Partie. Annabichl hat schnell drei Tore geschossen und sogar noch aufs vierte gedrückt. Nach einer guten Halbzeitansprache sind die Jungs aber dann aufgewacht und sind bis auf den Anschlusstreffer rangekommen. Wir haben die Gastgeber richtig zum Zittern gebracht. Ein individueller Fehler kurz vor Schluss besiegelte aber dann doch unsere Niederlage. Wenn man nur die zweite Halbzeit betrachtet, wäre ein Unentschieden vielleicht gerecht gewesen. Im kompletten Spielverlauf war aber Annabichl schon besser. Nun warten aber wieder mit den SAK Amateuren und Wolfsberg schwierige Aufgaben auf uns. Die Devise lautet Anschreiben, denn am Ende der Saison wollen wir schon im gesicherten Mittelfeld Platz nehmen.“

Auch nächstes Wochenende geht es für den SV St. Jakob 1b wieder gegen eine Klagenfurter Mannschaft. Sie müssen zuhause gegen die SAK Amateure ran. Annabichl 1b erwartet ebenfalls vor heimischem Publikum die 1b des Unterligisten St. Stefan.