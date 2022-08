Ordentliche Leistung wird nicht belohnt! St.Stefan 1b erhält Lehrstunde

Details Montag, 29. August 2022 21:46

Am frühen Sonntagvormittag stand die siebente Runde der 2. Klasse D auf dem Programm. Die 1b-Mannschaft des Annabichler Sportvereins traf vor heimischer Kulisse auf die Zweitmannschaft des SC St.Stefan im Lavanttal. Die jungen Kicker beider Mannschaften zeigten groß auf, entscheiden konnten diese Partie aber die Routiniers. Der ASV lässt sich vom zweimaligen Ausgleich der Gäste nicht beirren und entscheidet das Match schlussendlich klar mit 5:2 für sich.

Die Juniors des SC St.Stefan stellen die im Durchschnitt jüngste Mannschaft in der 2. Klasse D. Lange Zeit spielten die jungen Burschen der heuer neugegründeten Zweitmannschaft für ihre Verhältnisse auch ordentlich mit. Giuliano Popodi konnte zwar früh für die Führung des ASV sorgen, Jakob Rink gelang aber vor der Pause noch der Ausgleich. Da der Annabichler SV zu diesem Zeitpunkt in fast allen Belangen besser war, konnte man jedoch von einem glücklichen Halbzeitremis sprechen.

Annabichler SV spielt in Halbzeit zwei die Klasse aus

Auch in der zweiten Halbzeit gingen die Annabichler wieder früh in Führung. Dieses Mal war es Alessandro Mitterberger, der zum Jubeln ansetzten durfte. St.Stefan zeigte aber Moral und durfte sich wieder mit dem Ausgleich belohnen. Danach zeigte aber die Heimmannschaft ihre Klasse auf. Mit drei Treffern in der letzten Viertelstunde wurde die Partie recht deutlich mit 5:2 gewonnen. Emil Jantscher erzielte die dritte Führung der Heimmannschaft an diesem Vormittag. Mit einem Doppelschlag von Daniel Hafner und Luca-Emanuel Rauscher war der Braten dann endgültig gegessen.

Trainer Thomas Brezina, St.Stefan 1b:

„Die Situation mit der neugegründeten 1b-Mannschaft ist eine ganz andere Erfahrung. Für die jungen Burschen ist vieles neu in der Liga, natürlich bringen alle Gegner mehr Erfahrung mit als unsere Truppe. Auch in diesem Spiel waren die Gegner in allen Belangen besser. Meine Burschen spielten aber brav mit. Natürlich war das Remis zur Halbzeit etwas glücklich. Nach dem 2:2 konnte der ASV die Partie mit Taktik und Routine an sich reißen, sie haben verdient gewonnen. Auch der Schiedsrichter meinte es gut mit uns. Er hat den ASV sicher 20-mal wegen Abseits zurückgepfiffen, obwohl die gegnerischen Spieler sicherlich keine 20-Mal auch wirklich im Abseits standen. Das Spiel war sehr lehrreich, ich sehe, wo wir arbeiten müssen. In der Rückrunde wird’s sicher wieder anders aussehen. Ich freue mich darauf.“

Die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg wartet auf die 1b des SC St.Stefan bereits nächste Woche, beim Heimspiel gegen Köttmannsdorf 1b werden die Burschen wieder alles geben. Leicht wird diese Aufgabe nicht, sind die Köttmannsdorfer doch die Einzigen, welche den Tabellenführern des KAC1909 drei Punkte abluxen konnten. Die Zweitmannschaft des Annabichler SV trifft aufwärts auf die 1b des ATUS Ferlach.