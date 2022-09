Ungefährdeter Heimdreier! St. Veit 1b fertigt Feldkirchen 1b problemlos ab

Details Sonntag, 04. September 2022 20:56

Auch in der 8. Runde der 2. Klasse D gab es wieder viele aufregende Duelle. In der Liga, in der ausschließlich 1b-Mannschaften größerer Clubs spielen, haben viele junge Spieler die Chance, sich zu beweisen. An diesem Sonntagabend stand das Duell SC St. Veit 1b gegen den SV M&R Feldkirchen 1b am Programm. Dabei konnten die Glantaler einen ungefährdeten Sieg vor heimischer Kulisse feiern und die Feldkirchner punktelos wieder nach Hause schicken.

Besserer Start für Feldkirchen, dann kommt St. Veit

Gut 65 Zuschauer sahen sich dieses Duell in der Jacques Lemans Arena in St. Veit an. Den besseren Start erwischte dabei die 1b des Kärntnerligisten Feldkirchen. Ein Tor wollte ihnen in dieser Anfangsphase aber nicht gelingen. Stattdessen kam St. Veit 1b nach einem Freistoß zum Zug. Davin Gröchenig verwandelte in der 30. Minute die Flanke nach dem Standard souverän und brachte seine Jungs dadurch mit 1:0 in Front. Eine weitere hundertprozentige Chance konnte kurz vor der Pause Leon Azola nicht verwandeln. Es blieb zum Pausenpfiff bei der knappen Führung der Gastgeber.

St. Veit macht den Sack zu

Im Duell der Teams aus zwei Bezirkshauptstädten ging es auch in Hälfte zwei munter weiter. So passierte der Mannschaft aus Feldkirchen in der 57. Minute ein ziemlicher Bock in der Verteidigung, der zum 2:0 für die heimischen führte. Florian Novak nutzte diesen Fehler aus, tanzte den Tormann aus und verwandelte eiskalt. Schließlich dauerte es dann nur fünf Minuten bis es der zweiten Garnitur des Unterligisten St. Veit gelang, den Sack zuzuschnüren. Leon Jagersberger vollendete eine schöne Kombination seiner Mannschaft zum 3:0, was auch den Endstand markierte. Damit kann der SC St. Veit 1b in der Tabelle wieder einen Schritt nach vorne machen und findet sich am sechsten Rang wieder. Punktegleich steht der SV Feldkirchen 1b am achten Platz.

Jörg Salbrechter, Trainer SC St. Veit 1b:

„Ich muss wirklich ein Pauschallob an die ganze Mannschaft aussprechen. Vom Torhüter bis zum Stürmer waren wir heute souverän. Nachdem zuerst Feldkirchen stärker war, fanden wir gut ins Spiel, haben keine Chancen mehr zugelassen und die Partie verdient für uns entschieden. Unsere junge Truppe wollen wir weiter gut ausbilden und nachdem wir am Anfang der Saison einige Punkte liegengelassen haben, wollen wir jetzt wieder das Punktemaximum holen.“

Ob der SC St. Veit 1b diese Ambitionen umsetzen kann, kann man nächste Woche im Rosental beobachten, wenn es gegen die ATUS Ferlach Juniors geht. Der SV M&R Feldkirchen 1b trifft zu Hause auf das Tabellenschlusslicht St. Stefan 1b.