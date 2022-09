Kantersieg! SAK Amateure dominieren über Landskron 1b

Details Sonntag, 18. September 2022 10:41

Die 2. Klasse D beherbergt immer wieder aufregende und turbulente Duelle zwischen B-Mannschaften größerer Teams. Dort haben junge Spieler die Chance, für sich zu werben, um möglicherweise in der Kampfmannschaft eingesetzt zu werden. Ordentlich Werbung machten an diesem Samstagabend die Spieler der SAK Amateure. Mit einem klaren 6:0 fegten sie den SC Landskron 1b vom Platz und konnten sich dadurch den zweiten Platz in der Liga absichern.

Alles klar nach 36 Minuten

Da in dieser Liga die Zuschauerzahlen bedauerlicherweise relativ gering sind, haben an diesem frühen Samstagabend nur zirka 40 Zuseher den Weg zum Fußballplatz des SAK gefunden. Doch diese 40 Fans sahen eine wahre Darbietung ihrer Mannschaft. So konnte bereits in der zweiten Minute Jonas Kristof das Spiel eröffnen und die Heimmannschaft das erste Mal jubeln. In dieser Tonart ging es in weiterer Folge auch weiter. Routinier und Co-Trainer Jure Loboda konnte seine Führung in der Torschützenliste ausbauen und netzte zum zweiten Tor der Klagenfurter. Zehn Minuten später erhöhte eben dieser auf 3:0. Die SAK Amateure waren nun richtig in Torlaune – im Zwei-Minuten-Takt setzte sich der Torreigen fort. Mirnes Becic netzte in der 34. Minute zum 4:0 ehe in der 36. Aleksander Pivac die letzten Zweifel beseitigte und mit dem fünften Treffer die Weichen endgültig auf Sieg stellte.

Landskron hatte nichts dagegenzusetzen

Letzte Woche konnte die zweite Garnitur des Kärntnerligisten Landskron noch einen klaren Sieg gegen das Future Team von Wolfsberg einfahren, doch an diesem Samstag zeigte sich ein ganz anderes Bild. Die Gäste hatten wenig bis gar keine Mittel gegen die Dominanz der Klagenfurter. Die Folge war kurz nach der Pause ein weiterer Gegentreffer, erneut durch Mirnes Becic. Mit diesem Tor hatte dann aber das Leiden der Landskroner ein Ende. Nachdem das halbe Duzend voll war und 90 Minuten gespielt waren, erlöste der Schiedsrichter die Gäste und tätigte den Schlusspfiff. Das große Manko des SC Landskron 1b ist in dieser Sasion die Defensive. Mit 33 Gegentreffern weist man den schlechtesten Wert der Liga auf. Für die SAK Amateure sieht es hingegen ganz anders aus. 33 Tore sind bei den Klagenfurtern auf der Plusseite zu verbuchen, sie stellen nach dem Lokalrivalen KAC B die zweitbeste Offensive der Liga.

Herwig Hobisch, Trainer SAK Amateure:

„So gesehen haben wir die Landskroner ziemlich an die Wand gespielt. Wir waren in allen Belangen überlegen. Sie hatten zwar schon ein oder zwei Chancen, nur Zwingendes war nichts dabei. Nachdem wir im letzten Spiel gegen KAC nicht die gewünschte Leistung zeigen konnten, sind wir nun, denke ich, wieder am richtigen Weg. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein paar Gänge zurückgeschalten und rotiert, damit wir verletzungsfrei in das nächste Spiel gegen Wolfsberg gehen können. Dort entscheidet sich dann fast schon, ob an der Spitze ein Zweikampf stattfindet oder ob sich doch noch eine andere Mannschaft einmischen kann.“

Ob die SAK Amateure nächste Woche auch wieder einen Torreigen eröffnen, kann man in der Landeshauptstadt beobachten, wenn es gegen das Future Team von Wolfsberg geht. Landskron 1b will sich nach dieser Niederlage wieder aufraffen und nächste Woche gegen den Tabellenletzten St. Jakob/Ros. 1b wieder voll punkten.