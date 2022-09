Ferlach Juniors machen Ausrutscher vom letzten Spieltag vergessen!

Details Montag, 26. September 2022 18:17

Die elfte Runde stand an diesem Wochenende in der 2. Klasse D am Programm. Die ATUS Ferlach Juniors empfingen den ASKÖ Köttmannsdorf 1b. Die Ferlacher waren auf Wiedergutmachung aus, letzte Woche verlor man gegen die bis dato sieglosen Juniors des SC St. Stefan. Die Jungkicker konnten sich aber gut von dieser Niederlage erholen, Köttmannsdorf 1b wurde nach einem 2:1-Heimsieg ohne Punkte wieder nach Hause geschickt. Mann des Spieles war Erwin Bajric, er erzielte beide Treffer für die Ferlach Juniors.

Bajric schlägt knapp vor und nach Pausenpfiff zu

Die Begegnung startete sehr ausgeglichen, es gab jedoch nur wenige Chancen auf beiden Seiten. Angriffsversuche wurden von starken Defensiven beider Mannschaften sofort unterbunden. Die Gäste hatten zwei Riesenchancen, konnten aber keinen Treffer verbuchen. Als Köttmannsdorf 1b gedanklich schon in der Kabine war, schlug Ferlach eiskalt zu: Erwin Bajric sorgte mit dem Pausenpfiff für die Führung der Gastgeber. Der junge Ferlacher war es auch, welcher knapp nach Wiederanpfiff direkt auf 2:0 erhöhte. Köttmannsdorf verschlief die Minuten vor und nach der Halbzeit und wurde bestraft. Man versuchte noch, zu verkürzen und Spannung in die Partie hineinzubringen, die wenigen Versuche waren jedoch nicht vom Erfolg gekrönt. Das 1:2 von Luka Djukic in der 92. Minute kam zu spät. Köttmannsdorf 1b muss die erste Niederlage seit dem 13. August einstecken.

Trainer Armin Deomic, ATUS Ferlach Juniors:

„Die Niederlage vom letzten Wochenende sieht schlimmer aus, als sie eigentlich ist. Aufgrund von Verletzungspech hatten wir nur zwölf Spieler zur Verfügung und spielten ohne richtigen Stürmer. Das sah dieses Wochenende schon wieder ganz anders aus. Es war ein sehr gutes Spiel auf spielerisch hohem Niveau von beiden Mannschaften. In der ersten Halbzeit hatte Köttmannsdorf einige Großchancen, unser Tormann war aber immer zur Stelle. Noch knapp vor der Halbzeit konnten wir selbst die Führung erzielen. In Durchgang zwei waren wir spielbestimmend, haben immer gut dagegengehalten und im Großen und Ganzen verdient gewonnen. Nächste Woche wollen wir den starken Amateuren des SAK Paroli bieten, ich schließe keinen Sieg aus. Wir wollen die Punkte in Ferlach behalten.“

Ferlach schaffte damit sofort die Rehabilitation nach der unerwarteten Niederlage vom letzten Wochenende, als man gegen die sieglose 1b des SC St. Stefan mit 1:5 ein Debakel erlitt. Nach elf Runden findet man sich mit 13 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz wieder. Mit diesem Sieg konnte man sogar den ASKÖ Köttmannsdorf 1b einholen, sie befinden sich am sechsten Platz von elf Mannschaften.

Nächste Woche steht für die Ferlach Juniors eine schwierige Aufgabe am Programm. Die SAK Amateure, welche sich auf Platz zwei befinden, sind zu Gast. Köttmannsdorf muss die Auswärtsreise zur 1b des SC Landskron antreten. Man darf gespannt sein, wie gut man diese Niederlage wegstecken kann.