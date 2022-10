Ernüchterndes Ergebnis! St. Veit 1b deklassiert St. Jakob/Ros. 1b

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 01:28

Die 2. Klasse D ging an diesem Wochenende in die 12. Runde. Am letzten Septembertag kam es zu der Begegnung zwischen dem SC St. Veit 1b und den SV St. Jakob im Rosental 1b. Nachdem die Gäste aufgrund vieler Krankheitsfälle mit einem dezimierten Kader nach St. Veit anreisen mussten, war es keine große Überraschung, dass die zweite Garnitur des Unterligisten St. Veit diese Partie für sich entscheiden konnten. Sie nutzten die Misslage der Rosentaler voll aus und konnten gleich neun Treffer verbuchen.

Erster Durchgang verlief ruhig

Mit nur 25 Zuschauern war die Anteilnahme an dieser Freitagabendpartie recht überschaubar. Diese wenigen Zuschauer sahen aber eine Glanzvorstellung ihres Teams, die selten seinesgleichen fand. Doch natürlich war bei dieser Begegnung nicht nur die Leistung der Gastgeber in den Vordergrund zu rücken, sondern auch die Personalsituation der Gäste zu erwähnen. Die Wegner-Elf musste nämlich aufgrund vieler Krankheitsfälle zu zehnt und ohne einem einzigen Wechselspieler starten. Dementsprechend konnte die Heimmannschaft auch den besseren Start verbuchen. Nach 13 Minuten war es Florian Novak, der das erste Tor für sein Team bescherte. Mit dem zweiten Treffer kurz vor der Halbzeit von Tijan Stosic, war die erste Halbzeit auch schon zu Ende. Im Vergleich zu dem was folge, verlief dieser erster Durchgang eher ruhig.

St. Veit nutzt Situation der Gäste schamlos aus

Die gebeutelten Rosentaler konnten in der ersten Halbzeit die Anzahl der Gegentore noch relativ geringhalten. So aber nicht in Hälfte zwei, in der St. Veit von Anfang an den Ton angab. Es war wieder Florian Novak, der in der 49. Minute das Tor traf und so seine Mannschaft einen gehörigen Schritt nach vorne brachte. Mit dem insgesamt dritten Treffer von Novak und dem anschließenden 5:0 von Michael Zemasch war schön langsam alles klar. Weiters schalteten die Gastgeber aber keinen Gang zurück und setzten dort fort, wo sie begonnen hatten. Wieder Novak machte in der 60. Minute das halbe Duzend voll, ehe Michael Zemasch und ein doppelter Christian Riedl zum Schluss für den 9:0-Endstand sorgten. Eine Glanzvorstellung also von der B-Mannschaft von St. Veit, die St. Jakob’s Personalsituation voll ausnutzen konnten und eindrucksvoll die drei Punkte im eigenen Stadion behalten konnten.

Lothar Wegner, Trainer St. Jakob/Ros. 1b:

„Aufgrund vieler Krankheitsfälle in der Kampfmannschaft, sowie in der B-Mannschaft, konnten wir heute nicht mit dem geplanten Kader nach St. Veit reisen. Obwohl wir bemüht waren zu gewinnen, ist es mit dieser Personalsituation extrem schwierig, was zustande zu bringen. St. Veit konnte dies voll ausnutzten und den Jungs gleich neun Tore einschenken. Natürlich geht die Kampfmannschaft vor – dort sollen genügend Spieler einsatzbereit sein, erst dann wird auf die B-Mannschaft Rücksicht genommen. Trotzdem wollen wir was für uns mitnehmen und auch aus dieser Situation lernen.“

Nächste Woche werden viele Kranke wieder in den Kader der B-Mannschaft der Kärntnerligisten zurückkehren. Dann will man voller Motivation gegen die ATUS Ferlach Junoirs überzeugen. St. Veit hat mit den SAK Amateuren auch keine leichte Aufgabe vor der Tür.