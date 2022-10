Intensiver Schlager! Köttmannsdorf 1b siegt in kurzweiliger Partie gegen das ATSV Future Team

Details Montag, 10. Oktober 2022 20:31

Wie in allen anderen Ligen Europas wurde auch in der 2. Klasse D vergangenes Wochenende ein Spieltag ausgespielt. Die 13. Runde stand am Programm. In dieser Liga ist diese Runde bereits der zweite Spieltag der Rückrunde. Dabei empfing das ATSV Wolfsberg Future Team die 1b des ASKÖ Köttmannsdorf. In der Hinrunde endete diese Top-Partie mit einem 3:3-Unentschieden, doch dieses Mal konnte sich Köttmannsdorf einen Sieg erkämpfen. Nach 90 intensiven Minuten endete die Partie mit einem 3:2-Auswärtserfolg.

Chancenplus für Köttmannsdorf, Halbzeitführung für Wolfsberg

Das Spiel war ein offener Schlagabtausch. Es gab einige Hochkaräter auf beiden Seiten. Die besseren Chancen waren jedoch für die Gäste zu verzeichnen. Der Abschluss verlief jedoch meist zu ungenau, deshalb konnte der ASKÖ in Halbzeit eins auch keinen Torerfolg verbuchen. Ganz anders sah es bei den jungen Wolfsbergern aus. Jan Gfrerer konnte in der 29. Minute zur Führung der Gastgeber einnetzen. Köttmannsdorf 1b hatte noch einige Chancen auf den Ausgleich, welche jedoch allesamt ungenützt blieben.

Die jungen Köttmannsdorfer drehen das Spiel

Auch nach der Halbzeitpause änderte sich im Spiel nicht viel. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und setzten sich in der gegnerischen Hälfte fest. Jetzt klappte es auch endlich mit dem Torerfolg: In Minute 51 konnte Luka Djukic ausgleichen. Nur sechs Minuten später war es Pascal Pressegger, welcher seine Mannen mit 2:1 in Führung brachte. Jetzt waren die Heimischen unter Zugzwang, waren sie doch plötzlich in Rückstand geraten. Der Ausgleich wollte jedoch nicht gelingen, stattdessen konnte Köttmannsdorf einen weiteren Nadelstich setzten: Pascal Pressegger sorgte mit seinem zweiten Tagestreffer zum 3:1 für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Jan Gfrerer für die jungen Wolfsberger in Minute 90 kam zu spät. Der ATSV muss nach einer 1:0-Pausenführung eine 2:3-Niederlage einstecken.

Trainer Suad Pozder, ASKÖ Köttmannsdorf 1b:

„Es war ein sehr intensives Spiel. Schlussendlich ist es ein hochverdienter Sieg für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir sechs oder sieben 1000er, da muss eigentlich einer drinnen sein. Stattdessen haben wir nach einer Unachtsamkeit ein Gegentor gefressen. Trotzdem haben wir immer weitergespielt und wurden in späterer Folge auch belohnt. Unsere Tore waren wirklich schön anzusehen, da waren einige tolle Kombinationen dabei. Meiner Meinung nach ist die 2. Klasse D die beste zweite Klasse in Kärnten. Hier sind so viele junge Spieler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, welche sich einfach beweisen wollen und aggressiven und guten Fußball spielen. Im Spiel gegen den SAK in vierzehn Tagen wollen wir die Revanche. Ich habe auch schon was vor.

Ob Köttmannsdorf die Revanche nach der 2:5-Hinrundenniederlage gegen den SAK gelingt, wird sich am 22.Oktober zeigen. Das ATSV Wolfsberg Future Team ist bereits am kommenden Wochenende wieder im Einsatz, der ATUS Ferlach empfängt die jungen Wolfsberger.