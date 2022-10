Allein auf weiter Flur! Gegen Feldkirchen holt der KAC den nächsten Dreier

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 12:03

Die 2. Klasse D ist immer wieder ein Schauplatz für schnellen und aufregenden Fußball. Die Liga, die nur B-Mannschaften beherbergt, gibt vielen jungen Spielern die Möglichkeit, Werbung für sich zu machen. Ein Spiel, in welchem die Jungen definitiv für sich werben konnten, war jenes zwischen SV M&R Feldkirchen 1b und den KAC1909 B Juniors. In einer knappen Partie konnten sich die Klagenfurter durchsetzen und ihren Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen.

Kurzweiliges Spiel in Durchgang eins

Nachdem die Kampfmannschaft des SV Feldkirchen an diesem Wochenende spielfrei hatte, waren alle Augen der 100 Zuschauer auf die Leistung der B-Mannschaft gerichtet. Das Duell der beiden Mannschaften in der Kärntner Liga endete mit 0:0, an diesem Samstagabend wollten die Fans sowie die Spieler aber mehr Treffer sehen. Diese Ambitionen wollten die Gäste aus Klagenfurt gleich umsetzen. Die erste Topchance wurde jedoch knapp neben das Tor geköpft. Dann übernahm die Heimmannschaft das Kommando. Aus vier Topchancen wurde in einer bis dato kurzweiligen Partie jedoch immer noch kein Treffer erzielt. Doch dann gelang dem KAC wiederum gegen den Spielverlauf das erste Tor, welches Marcel Roy in der 32. Minute erzielen konnte. So blieb es dann auch bis zum Pausenpfiff.

Zwei Tore in Hälfte zwei mit besserem Ende für die Klagenfurter

Auch in der zweiten Hälfte wurde es den Zusehern in der Modehaus Nimo-Arena in Feldkirchen nicht langweilig, denn nach nur zehn Minuten durften sie jubeln. Einen Strafstoß nach vorangegangenem Foul im Sechzehner, konnte Rene Cickovic für die Gastgeber souverän verwandeln. Fünf Minuten später war aber die Jubelstimmung wieder verstummt, als der KAC einen Konter eiskalt ausspielte und Sebastian Chum zum 2:1-Führungstreffer netzte. In weiterer Folge wollte Feldkirchen natürlich auf den Ausgleich drängen, was aber nicht richtig gelang. Stattdessen fanden die Gäste noch ein paar Konterchancen vor, die jedoch auch nicht zum Erfolg führten. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Begegnung mit einem 2:1-Auswärtserfolg für die Klagenfurter ab. Damit bauen sie die Tabellenführung weiter aus und haben nun schon neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Feldkirchen fixiert derweil den sechsten Rang.

Michael Lattacher, Trainer SV Feldkirchen Juniors:

„Obwohl unsere Kampfmannschaft spielfrei hatte, herrschte Personalnot bei uns. Mit insgesamt elf Ausfällen, zwei U17-Spielern in der Startelf und vier weiteren auf der Bank bestritten wir dieses Match. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der jungen Mannschaft, vor allem aufgrund der Personalsituation. Zwar hätten wir mehr Tore machen können, jedoch hatte auch der KAC einige Möglichkeiten nicht genutzt, wodurch die knappe Niederlage im Endeffekt verdient war. Mich hat es gefreut, dass unsere jungen Kicker in dieser spielerischen Topliga eine sehr gute Leistung gezeigt haben und die Leistungen in der 2. Klasse D als Sprungbrett für die Kampfmannschaft nutzen können.“

Nächsten Samstag muss die zweite Garnitur des SV Feldkirchen gegen den SV St. Jakob/Ros. 1b in einem Auswärtsspiel ran. Die KAC Juniors bekommen es am Sonntag daheim mit St. Veit 1b zu tun.