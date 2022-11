Alles nach Plan! Köttmannsdorf 1b feiert Kantersieg über St. Jakob/Ros. 1b

Details Montag, 31. Oktober 2022 14:10

Derzeit läuft es für den ASKÖ Köttmannsdorf 1b sehr gut in der 2. Klasse D. Nachdem man am Beginn der Saison einige Schwierigkeiten hatte, läufts nun nach Plan. Auch gegen den SV St. Jakob im Rosental 1b konnte man dies wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. Am Ende wurde es ein Kantersieg für die Köttmannsdorfer. Mit sieben Toren schossen sie den stark dezimierten Gegner regelrecht ab und konnten sich die drei Punkte holen.

Schon nach einer halben Stunde alles klar

Kurz nach Mittag sind an diesem sonnigen letzten Sonntag im Oktober ungefähr 100 Fans gekommen, um sich dieses Duell der beiden B-Mannschaften von den Kärntner-Liga-Clubs anzusehen. Die Kampfmannschaften machten es ihnen vor und durften jeweils über einen Erfolg in ihren Duellen jubeln. Mehr Grund zu jubeln hatte in dieser Begegnung zu Beginn der ASKÖ Köttmannsdorf 1b. Schon in der achten Spielminute konnten sie das erste Mal durch Armin Ljubijankic netzen. Nach zwanzig weiteren gespielten Minuten stand es schon 3:0 durch Tore von Nico Taschwer und Pascal Presseger. Die jungen Köttmannsdorfer gingen also mit einer klaren Führung in die Pause.

Gleiches Bild in Halbzeit zwei

Auch in Halbzeit zwei änderte sich nicht am Spielgeschehen. Der SV St. Jakob 1b hatte jedoch starke Personalprobleme und musste aufgrund von einer Verletzung und nur elf Mann im Kader in dieser zweiten Hälfte mit zehn Mann weiterspielen. So konnte Köttmannsdorf seine Klasse unter Beweis stellen. Allen voran Armin Ljubijankic, der in den Minuten 59 und 63 zum Jubel ansetzen durfte und seinen Hattrick feiern konnte. Weiter ging es nur in die gleiche Richtung. Das 6:0 schenkte Jakob Faschnig den Rosentalern in der 74. Minute ein, eher eben dieser sieben Minuten später noch das Siebte drauflegte. Mit diesem Ergebnis pfiff der Schiri die Partie nach genau 90 Minuten schlussendlich ab. Für Köttmannsdorf erneut ein Erfolg: hinter den beiden Klagenfurter B-Mannschaften belegt man im Tableau Platz drei. St. Jakob hat derzeit die rote Laterne der Liga inne.

Suad Pozder, Trainer ASKÖ Köttmannsdorf 1b:

„Wir spielen derzeit einen unglaublich schönen Fußball mit unserer jungen Truppe. Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich sehr zufrieden, obwohl wir zu Beginn der Saison Schwierigkeiten hatten. Das Spiel war ein Augenschmaus, die Jungs haben den Ball super laufengelassen und ich bin mir sicher, dass in einigen Jahren der ein oder andere in der Kärntner Liga sicher eine große Rolle spielen wird. Dass das Ergebnis so hoch war, darauf legen wir nicht viel wert, da St. Jakob sehr personalgeschwächt war. Trotzdem aber auch Hut ab vor ihnen. Diese Liga ist aber auch insofern spannend, dass es so oft offen ist, wer gewinnt.“

Während viele andere Ligen nun schon in die Winterpause gehen, läuft die 2. Klasse D noch bis Mitte November. Am nächsten Wochenende trifft der ASKÖ Köttmannsdorf 1b auswärts auf den Tabellenführer KAC Juniors, während St. Jakob 1b sich in einem Heimspiel mit dem ASV 1b duelliert.