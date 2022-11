Spektakuläre Punkteteilung! Der ATSV und St.Veit trennen sich mit 4:4!

Details Montag, 07. November 2022 21:53

Die vorletzte Runde vor der Winterpause stand an diesem Wochenende in der 2. Klasse D am Programm. In den vier gespielten Spielen der 17. Runde wurden insgesamt 23 Tore erzielt, was einem Schnitt von knapp sechs Toren pro Spiel entspricht. Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistete das Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Wolfsberg Future Team und St. Veit SC 1b. In einem wilden Hin und Her mit vielen Führungswechseln wurden schließlich die Punkte geteilt.

Blitzstart der Gäste

St. Veit legte an diesem Samstag los wie die Feuerwehr. Nach nicht einmal 180 gespielten Sekunden klingelte es bereits zum ersten Mal: Benjamin Habich konnte sich früh in die Torschützenliste eintragen. Als Martin Weiss in Minute sieben bereits auf 2:0 erhöhte, dachte man, die Gäste würden dieses Aufeinandertreffen klar für sich entscheiden können. Doch dem war nicht so: Der ATSV konnte sich von der kalten Dusche erholen und wurde in späterer Folge immer stärker. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten: In Minute 21 konnte Noah Müller auf 1:2 verkürzen. Die Gastgeber waren nun die bessere Mannschaft, konnten jedoch keine ihrer unzähligen Chancen verwerten. So blieb es nach 45 Minuten bei der knappen Führung der Glanstädter.

Offener Schlagabtausch mit gerechtem Ergebnis

Erwischte in Halbzeit eins noch der SC St.Veit 1b einen besseren Start, so war es diesmal umgekehrt. Der zweite Durchgang war noch keine zehn Minuten alt, da konnte der ATSV bereits das Spiel an sich reißen und war mit 3:2 in Führung. Zuerst glich Noah Müller mit seinem zweiten Tagestreffer aus, dann konnte sich Jan Gfrerer feiern lassen, er sorgte für die Führung. Nun war es ein offenes Spiel, es gab Chancen auf beiden Seiten. Es war spektakulär, das Spiel hätte gut und gerne mit 7:7 enden können. Nach 70 Minuten war es aber immer noch der Stand von 3:2, welcher auf der Anzeigetafel ersichtlich war. Dies konnte der St.Veiter Florian Krenn aber kurz darauf ändern, er konnte zum Jubel der mitgereisten Fans ausgleichen. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, nur zwei Minuten später brachte Jan Gfrerer seine Mannen wieder in Front. Nun sah alles nach einem knappen Heimsieg für Wolfsberg aus, doch da hatte St. Veit etwas dagegen. Mit letzter Kraft versuchten sie noch einen Punktgewinn zu erkämpfen, mit Erfolg: In letzter Sekunde stellte Leon Azola auf 4:4. Mit diesem Stand endete auch dieses hochklassige Aufeinandertreffen. Die Punkte werden auf beide Mannschaften aufgeteilt.

Trainer Mario Marzi, ATSV Wolfsberg Future Team:

„Die ersten zehn Minuten haben wir komplett verschlafen. Durch Unachtsamkeiten waren wir auch schnell mit 0:2 in Rückstand. Die erste Halbzeit haben wir aber dann gut fertig gespielt. Wenn wir 5:2 geführt hätten, wäre das auch in Ordnung gewesen. Leider wollte uns in Halbzeit eins aber nur ein Treffer gelingen. Wir konnten einen super Beginn in die zweite Halbezit verzeichnen. Der Ausgleich kurz darauf war wieder bitter. Nach dem Verlust unseres Innenverteidigers waren wir hinten komplett offen. Wir hätten das Match auch verlieren können, da hat uns unser Tormann gerettet. Im Endeffekt sind wir zufrieden. Großes Lob auch an den Tormann der Gegner, er hat trotz seines fortgeschrittenen Alters (Jahrgang 1975) unsere Chancen grandios vernichtet.“