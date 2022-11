Comeback des Tabellenführers! Landskron kann Vorsprung nicht halten

Details Montag, 14. November 2022 00:28

Während sich fast alle anderen Ligen bereits in der Winterpause befinden, wird in der 2. Klasse D noch munter Fußball gespielt. Dort geht die Herbstsaison noch bis zum 20. November. So wurden auch an diesem Wochenende wieder viele Matches ausgespielt. Ein Highlight war jenes zwischen dem SC Landskorn 1b und den KAC1909 B Juniors, in dem die Gastgeber und Außenseiter in Halbzeit eins führten, sich aber dann dennoch gegegen den Tabellenführer geschlagen geben mussten.

KAC verschläft den Beginn

Es war das Duell Erster gegen Neunter, das auf dem Programm stand, also waren die Rollen wohl klar verteilt. Doch Landskron wollte sich nicht mit dieser Rolle zufrieden geben und startete gleich munter in die Partie. So gelang den Mannen aus der Villacher Gegend bereits in der zweiten Spielminute das erste Tor durch David Enzi. Nachdem der KAC den Beginn ein wenig verschlafen hatte, wachten die Klagenfurter nach zehn Minuten auf. Raphael Kassler konnte die Partie wieder egalisieren. Die Gastgeber drückten aber weiterhin und waren von diesem Ausgleich sichtlich unbeeindruckt. So war es wieder David Enzi, der in Minute 21 sein Team in Front brachte und durch den Treffer auch gleich den Halbzeitstand fixierte.

Landskron gibt die Partie aus der Hand

Zur Pause sah es für die Heimmannschaft gut aus. Man führte gegen den Tabellenführer und war auf einem guten Weg, die drei Punkte zuhause einzufahren. Doch dann kam die Stunde der KAC Juniors. In der 62. Minute war es erneut Raphael Kassler, der den Klagenfurtern den Ausgleich bescherte. Dem war aber noch nicht genug: Maximilian Blaschitz erhöhte zehn Minuten später um einen Treffer, ehe Raphael Kassler kurz vor Schluss zu seinem Hattrick abzog und verwandelte. Damit erfolgte auch der Abpfiff und Landskron gelang es nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. In der zweiten Hälfte konnte der Tabellenführer zeigen, warum sie diesen Platz innehaben. Damit kühren sich die Klagenfurter zum Herbstmeiser, denn kein anderes Team kann sie vor der Winterpause mehr einholen. Landskron rangiert derweil auf Platz neun.

Edin Pozder, Trainer KAC B Juniors:

„Am Anfang taten wir uns schwer, vor allem deswegen, weil Landskron sehr defensiv aufgestellt war und auf Konter lauerte. Diese konnten sie zu Beginn auch ausnutzen und gleich zwei Mal treffen. In Hälfte zwei wendete sich aber das Blatt und mit gut 80 oder 90% Ballbesitz haben wir einen verdienten Sieg eingefahren. Unsere Herbstsaison war richtig stark, wir sind sehr zufrieden über die Entwicklung der Jungs. Derzeit sind wir unserem Ziel, dem Aufstieg, sehr nahe.“

Nun steht nur noch eine Runde vor der Winterpause in der 2. Klasse D bevor. Dort treffen die KAC Juniors im Stadtderby auf die SAK Amateure. Für Landskron war dies hingegen schon die letzte Partie in diesem Jahr, sie steigen erst nächstes Jahr im März gegen das ATSV Wolfsberg Future Team wieder ins Geschehen ein.