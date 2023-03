Torfestival in St. Veit wurde noch mal spannend

Die Winterpause ist zu Ende und aus diesem Grund kam es am heutigen Tag in der 20. Runde der 2. Klasse D zum Spiel der 1b-Mannschaften des SC St. Veit und ATUS Ferlach. Vor Spielbeginn lagen die jungen Wilden aus St. Veit noch zwei Punkte vor den Altersgenossen aus der Büchsenmacherstadt, aber nach dem heutigen Spieltag konnten die Ferlacher ihre Konkurrenten in der Tabelle hinter sich lassen. Es schien ein klarer Auswärtssieg zu werden, bis es gegen Ende hin von den Heimischen nochmal spannend gemacht wurde.

Schnelle Führung durch die Gäste

Die Heimischen schienen noch etwas im Winterschlaf zu stecken und so erzielte Nemanja Veselinovic bereits in der 14. Minute das 0:1 für seine Mannschaft per Freistoß. In der 20. und 30. Minute sorgte Christopher Erwin Binder per Doppelschlag für die komfortable 0:3 Führung des ATUS Ferlach. Beide Angriffe starteten über die Seite und wurden gekonnt vom jungen Angreifer in das Tor vollendet. Nun schien auch die Heimelf aufgewacht zu sein und so sorgte man noch vor dem Pausenpfiff vom Unparteiischen für den 1:3 Anschlusstreffer durch Lucas-Iosef Sardean, welcher einen großartigen Lochpass in die Tiefe im Gehäuse versenken konnte.

Verschossenere Elfer und spätes Erwachen

Die Herzogstädter starteten ambitioniert in die zweiten 45 Minuten und hatten in Minute 59 einen Elfermeter zugesprochen bekommen. Christian Riedl übernahm Verantwortung und trat im eins gegen eins vom Elfmeterpunkt gegen Torhüter Thomas Wieser an, jedoch konnte der Schlussmann das Duell für sich entscheiden und den Torschuss parieren. Die Heimelf agierte immer offensiver und so ergaben sich für die Gäste immer mehr Freiräume in deren Offensive. Nur fünf Minuten nach dem Fehlschuss der Heimelf stellte Edin Kozaric für die Gäste auf 1:4. Es später, in Minute 77, war es erneut Nemanja Veselinvoc, welcher für die Ferlacher auf 1:5 stellte. Es schien es wäre das Spiel entschieden, aber die St. Veiter setzten nochmal alles auf eine Karte und erzielten in Minute 83 durch Martin Georg Weiss das 2:5. In Minute 86 erzielte Stefan Emmerich Steiger gar noch das 3:5 und sorgte für eine spannende Schlussphase. Den 4:5 Endstand erzielte Oliver Krappinger in Minute 93 dann jedoch doch zu spät und so brachte die 1b des ATUS Ferlach einen wohl bereits sicher geglaubten Sieg noch knapp über die Zeit.

Jörg Salbrechter, Trainer SC St. Veit 1b:

„ Wir haben die Anfangsphase total verschlafen und sind durch dumme Gegentore schnell mit 0:3 in Rückstand geraten. Wir haben vor der Pause noch das 1:3 erzielt, hätten auch das 2:3 noch machen können. In die 2. Halbzeit sind wir besser gestartet, aber hatten wieder Pech im Abschluss. Die Chancen waren aber vorhanden. Alles in allem war es eine gute kämpferische Leistung von uns, auch wenn wir durch Eigenfehler die Gegentore bekommen haben. Ferlach hat eine gute Mannschaft, aber ein Unentschieden wäre heute wohl gerecht gewesen.“

Die Mannschaft vom SC St. Veit muss nächste Woche zum ASV und die Mannen vom ATUS Ferlach bestreiten ihr nächste Spiel zuhause gegen die Mannschaft aus St. Stefan.